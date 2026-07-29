Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda 44 derece kavurucu sıcak, diğer yanda sel ve fırtına...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava durumu raporunu yayınladı, harita adeta kırmızıya döndü! Türkiye, Temmuz ayının son günlerinde iki farklı mevsimi aynı anda yaşıyor. Güneydoğu'da termometreler 44 dereceyi göstererek rekor kırarken, Karadeniz için "sel ve su baskını" uyarısı geldi. Ege ve Akdeniz sahillerine akın eden tatilcileri ise şiddetli fırtına bekliyor. Peki, önümüzdeki 5 gün ve hafta sonu hava nasıl olacak? Şemsiyeleri mi çıkaracağız, gölgeye mi kaçacağız? İşte il il güncel hava durumu ve MGM'den gelen peş peşe uyarılar...