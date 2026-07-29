Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika hava durumu! Meteoroloji'den çifte alarm: Bir yanda 44 derece kavurucu sıcak, diğer yanda sel ve fırtına...

Son dakika hava durumu! Meteoroloji'den çifte alarm: Bir yanda 44 derece kavurucu sıcak, diğer yanda sel ve fırtına...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava durumu raporunu yayınladı, harita adeta kırmızıya döndü! Türkiye, Temmuz ayının son günlerinde iki farklı mevsimi aynı anda yaşıyor. Güneydoğu'da termometreler 44 dereceyi göstererek rekor kırarken, Karadeniz için "sel ve su baskını" uyarısı geldi. Ege ve Akdeniz sahillerine akın eden tatilcileri ise şiddetli fırtına bekliyor. Peki, önümüzdeki 5 gün ve hafta sonu hava nasıl olacak? Şemsiyeleri mi çıkaracağız, gölgeye mi kaçacağız? İşte il il güncel hava durumu ve MGM'den gelen peş peşe uyarılar...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 29.07.2026 09:02 Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 09:13
Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda 44 derece kavurucu sıcak, diğer yanda sel ve fırtına...

Karadeniz sahil şeridinde yaşayanlar ve bölgeyi ziyaret edenler dikkat! Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlar bölgeyi esir alıyor. Uzmanlar, sel ve taşkın riskine karşı vatandaşları uyardı.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda 44 derece kavurucu sıcak, diğer yanda sel ve fırtına...

KARADENİZ İÇİN KIRMIZI ALARM: O SAATLERDE SOKAĞA ÇIKMAYIN!

Yağışların Kuvvetli Olacağı İller: Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize. Özellikle öğle saatleri itibarıyla bu illerde yağışların şiddetini artırması bekleniyor. Akşam ve gece saatlerinde ise Ordu, Giresun ve Trabzon hattında sağanak hız kesmeden devam edecek. Vatandaşların ani sel, su baskını ve heyelan tehlikesine karşı bu saatlerde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması büyük önem taşıyor.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda 44 derece kavurucu sıcak, diğer yanda sel ve fırtına...

EGE VE AKDENİZ'DE TATİLCİLERE KÖTÜ HABER: ŞİDDETLİ FIRTINA KAPIDA

Kavurucu sıcaklardan bunalıp Ege ve Akdeniz sahillerine koşan tatilciler için deniz keyfini kaçıracak bir uyarı geldi. Çarşamba sabahından itibaren bölgede kuvvetli fırtına etkili olacak.

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Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda 44 derece kavurucu sıcak, diğer yanda sel ve fırtına...

Etkili Olacağı Bölgeler: Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz kıyıları. Rüzgar hızı saatte 40 ila 70 kilometreye kadar çıkacak. Olası riskler ise şöyle; rüzgarın gün boyu ve gece saatlerinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda 44 derece kavurucu sıcak, diğer yanda sel ve fırtına...

Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara karşı tatilcilerin ve denizcilerin son derece tedbirli olması gerekiyor.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda 44 derece kavurucu sıcak, diğer yanda sel ve fırtına...

TERMOMETRELER ÇILDIRACAK: GÜNEYDOĞU'DA 44 DERECE BEKLENİYOR!

Kuzeydeki şiddetli yağış ve batıdaki fırtınanın aksine, yurdun güney ve güneydoğu kesimleri kelimenin tam anlamıyla alev alev yanıyor. Afrika sıcakları etkisini katlayarak gösteriyor.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda 44 derece kavurucu sıcak, diğer yanda sel ve fırtına...

Perşembe günü Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların 44 dereceye kadar tırmanması bekleniyor. Cuma ve Cumartesi günleri de sıcaklıklar düşmüyor; bölgede 42-43 derecelik kavurucu sıcaklar etkili olmaya devam edecek.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda 44 derece kavurucu sıcak, diğer yanda sel ve fırtına...

MGM'den Hayati Uyarı: Güneş ışınlarının en dik açıyla geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında yaşlıların, çocukların ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların kesinlikle güneşe çıkmaması, bol sıvı tüketmesi hayati önem taşıyor.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda 44 derece kavurucu sıcak, diğer yanda sel ve fırtına...

HAFTA SONU PLAN YAPANLAR DİKKAT: YAĞMUR MU GELİYOR, GÜNEŞ Mİ AÇACAK?

Hafta sonu kaçamağı yapmak veya planlarını hava durumuna göre şekillendirmek isteyenler için harita oldukça net. Cumartesi ve Pazar günleri Türkiye'nin büyük bir bölümünde açık ve güneşli bir gökyüzü hakim olacak. Ancak Karadeniz planı yapanlar için durum farklı!

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda 44 derece kavurucu sıcak, diğer yanda sel ve fırtına...

HAFTA SONU KARADENİZ'E DİKKAT:

Cumartesi günü Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar yüzünü gösterecek. Pazar günü ise yağışlı sistem etkisini iç kesimlere doğru genişleterek Orta ve Doğu Karadeniz'de aralıklı sağanak şeklinde devam edecek. Karadeniz turuna çıkacakların yazlık kıyafetlerinin yanına mutlaka şemsiye ve yağmurluklarını da eklemeleri tavsiye ediliyor.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda 44 derece kavurucu sıcak, diğer yanda sel ve fırtına...

MGM 5 GÜNLÜK YENİ HARİTAYI PAYLAŞTI!

29 TEMMUZ 2026, ÇARŞAMBA

Türkiye genelinde batı ve güney kesimlerde sıcak ve rüzgarlı bir hava hakimdir. Marmara'nın batısı, Ege ve Akdeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar (rüzgar simgeleri) dikkat çekerken, özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aşırı sıcaklar görülmektedir (Antalya 43°C, Diyarbakır 42°C). İç Anadolu'da güneşli ve parçalı bulutlu bir hava varken, Karadeniz'in orta ve doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gökgürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda 44 derece kavurucu sıcak, diğer yanda sel ve fırtına...

30 TEMMUZ 2026, PERŞEMBE

Ege ve Akdeniz kıyılarındaki kuvvetli rüzgarların etkisini sürdürdüğünü görüyoruz. Aşırı sıcaklar Güneydoğu Anadolu'da şiddetini artırarak 44°C'leri bulmaktadır (Şanlıurfa çevresi). Karadeniz'in doğusunda ve Kuzeydoğu Anadolu'da gökgürültülü sağanak yağışlar devam ederken, yurdun geri kalanı genel olarak güneşli ve az bulutlu geçmektedir. İç bölgelerde sıcaklıklar 27-32°C bandında seyretmektedir.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda 44 derece kavurucu sıcak, diğer yanda sel ve fırtına...

31 TEMMUZ 2026, CUMA

Önceki günlerde batı ve güney kıyılarında görülen kuvvetli rüzgar simgelerinin haritadan kalktığı ve rüzgarın hız kestiği görülmektedir. Sıcaklıklar güney ve güneydoğu bölgelerde tehlikeli seviyelerde kalmaya devam etmektedir. Yağışlı sistem biraz daha kuzeydoğuya çekilmiş olup, sadece Doğu Karadeniz'in uç kesimleri ile Ardahan/Kars dolaylarında gökgürültülü sağanak olarak etkisini sürdürmektedir. Ege ve Akdeniz ise bol güneşli ve kavurucu sıcakların etkisi altındadır.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda 44 derece kavurucu sıcak, diğer yanda sel ve fırtına...

1 AĞUSTOS 2026, CUMARTESİ

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların birkaç derece artarak 30°C'lerin üzerine çıkmaya başladığı gözlemlenmektedir. Doğu Karadeniz kıyı şeridinde yağmur geçişleri yeniden belirginleşirken, Kuzeydoğu Anadolu'da şimşekli sağanaklar devam etmektedir. Marmara Bölgesi parçalı bulutlu bir gün geçirirken, Ege'nin iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yüksek sıcaklık (40°C ve üzeri) alarmı termometre simgeleriyle vurgulanmaya devam etmektedir.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda 44 derece kavurucu sıcak, diğer yanda sel ve fırtına...

2 AĞUSTOS 2026, PAZAR

Yağışlı sistemin Karadeniz sahil şeridi boyunca batıya doğru hafifçe genişleyerek Orta Karadeniz'i (Samsun ve çevresi) de içine aldığını görüyoruz. İç ve batı bölgelerde hava büyük oranda açık ve güneşlidir. Ege Bölgesi 35-42°C arası, Güneydoğu Anadolu ise 40-43°C arası sıcaklıklarla haftayı aşırı sıcak bir havayla kapatmaktadır. Marmara Bölgesi ise 30-34°C bandında, parçalı ve az bulutlu bir seyir izlemektedir.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda 44 derece kavurucu sıcak, diğer yanda sel ve fırtına...

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH 06:00 - 12:00

Sabah saatlerinde yurdun batı ve güney kesimlerinde etkili olan kuvvetli rüzgarlar dikkat çekmektedir. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu kıyıları ve iç kesimlerinde rüzgar hızının saatte 40-70 km'ye kadar ulaştığı görülüyor. Bu bölgelerde hava çoğunlukla güneşliyken, Karadeniz sahil şeridinin büyük bir bölümünde (Sinop'tan Artvin'e kadar) ve Sakarya çevrelerinde gökgürültülü sağanak yağışlar etkili olmaktadır.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda 44 derece kavurucu sıcak, diğer yanda sel ve fırtına...

ÖĞLE 12:00 - 18:00

Rüzgarın etki alanını genişleterek İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimlerini de kapsadığı gözlemlenmektedir (40-60 km/saat). Karadeniz'deki yağışlı sistem etkisini artırarak iç kesimlere (Amasya, Tokat) doğru yayılmış ve Orta Karadeniz sahilinde "kuvvetli" sağanak formuna dönüşmüştür. Aynı zamanda Doğu Anadolu'nun doğu sınırı boyunca (Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri) yeni gökgürültülü sağanak yağış alanları oluşmuştur.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda 44 derece kavurucu sıcak, diğer yanda sel ve fırtına...

AKŞAM 18:00 - 24:00

Akşam saatleriyle birlikte yurdun büyük bölümünde havanın sakinleştiği ve yağışların dar bir alana sıkıştığı görülmektedir. İç, doğu ve güneydoğu bölgelerde rüzgar hız keserken; Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de (Antalya çevresi) 40-60 km/saat hızla esmeye devam etmektedir. Yağışlar ise Doğu Anadolu'yu terk etmiş, yalnızca Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında (Özellikle Giresun ve Trabzon çevrelerinde) "kuvvetli" gökgürültülü sağanak olarak etkisini sürdürmektedir.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda 44 derece kavurucu sıcak, diğer yanda sel ve fırtına...

GECE 00:00 - 06:00

Gece boyunca Ege Denizi kıyıları ve Batı Akdeniz'deki 40-60 km/saatlik rüzgarların varlığını koruduğu tespit edilmektedir. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarındaki (Ordu, Giresun, Trabzon hattı) kuvvetli sağanak yağış uyarısı gece saatlerinde de geçerliliğini korumaktadır. Yurdun geri kalan bölgelerinde ise yağışsız, açık ve parçalı bulutlu bir gece hakimdir.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda 44 derece kavurucu sıcak, diğer yanda sel ve fırtına...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Sinop, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda 44 derece kavurucu sıcak, diğer yanda sel ve fırtına...

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR YARISI: Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda 44 derece kavurucu sıcak, diğer yanda sel ve fırtına...

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda 44 derece kavurucu sıcak, diğer yanda sel ve fırtına...

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda 44 derece kavurucu sıcak, diğer yanda sel ve fırtına...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den çifte alarm: Bir yanda 44 derece kavurucu sıcak, diğer yanda sel ve fırtına...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu