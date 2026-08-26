Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı: İstanbul dahil 62 ile sağanak yağış geliyor...

AKŞAM (18:00 - 24:00)

Akşam saatleri itibarıyla öğleden sonra etkili olan sistemlerin zayıfladığı ve yağış alanının oldukça daraldığı görülmektedir. Sağanak yağışlar sadece Adana, Kayseri ve Kahramanmaraş üçgeninde dar bir alanda ve yurdun en kuzeydoğusunda yer alan Artvin-Ardahan çevrelerinde lokal olarak devam etmektedir. Ayrıca, öğle saatlerinde güneydoğuda etkili olan 40-60 km/sa hızındaki kuvvetli rüzgarın bu zaman diliminde etkisini tamamen yitirdiği anlaşılmaktadır. Yurdun geri kalanı genel olarak parçalı bulutlu ve sakin bir akşam geçirmektedir.