Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika hava durumu! Meteoroloji'den hafta sonu için kritik uyarı: İstanbul dahil 62 ile sağanak yağış geliyor...

Son dakika hava durumu! Meteoroloji'den hafta sonu için kritik uyarı: İstanbul dahil 62 ile sağanak yağış geliyor...

Türkiye'yi haftalardır esir alan kavurucu sıcaklar yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakıyor. Meteoroloji'nin son dakika hava durumu haritasına göre Cuma gününden itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 60'tan fazla ilde şiddetli yağış etkili olacak. Peki, sıcaklıklar kaç derece birden düşecek? Hangi illerde yağış bekleniyor? Havalar ne zaman düzelecek? İşte il il hafta sonu hava durumu haritası...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 26.08.2026 09:13 Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 09:20
Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı: İstanbul dahil 62 ile sağanak yağış geliyor...

Bugüne (Çarşamba) dair yayımlanan gün içi haritalarını incelediğimizde, sabah saatlerinde (06:00 - 12:00) Türkiye genelinde güneşli, sakin ve parçalı bulutlu bir gökyüzü bizi karşılıyor. Ancak asıl sürpriz öğle saatlerinde (12:00 - 18:00) başlıyor. Adana ve Kahramanmaraş çevrelerinden yola çıkarak Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan hattına uzanan geniş bir koridorda gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı: İstanbul dahil 62 ile sağanak yağış geliyor...

BUGÜN DIŞARI ÇIKACAKLAR DİKKAT: ÖĞLE SAATLERİNE VE O İLLERE KRİTİK RÜZGAR UYARISI!

Aynı saat diliminde Güneydoğu Anadolu'da, özellikle Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinde saatteki hızı 40-60 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgarlar haritalara yansımış durumda. Akşam saatlerine gelindiğinde (18:00 - 24:00) yağışlar sadece kuzeydoğu kesimlerinde dar bir alana sıkışarak etkisini yitiriyor ve gece saatlerinde yerini tüm yurtta yağışsız, parçalı bulutlu bir havaya bırakıyor.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı: İstanbul dahil 62 ile sağanak yağış geliyor...

HAFTA SONU PLANLARI İPTAL EDECEK GELİŞME: CUMA GÜNÜ TÜM YURDU SARIYOR!

Perşembe günü Ege Bölgesi'nde, özellikle Aydın'da termometreler 41 dereceyi göstererek adeta nefes kesecek. Ancak bu kavurucu sıcaklar, yaklaşan dev yağış dalgasının sadece bir habercisi.

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Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı: İstanbul dahil 62 ile sağanak yağış geliyor...

Cuma günü Türkiye adeta başka bir mevsime uyanacak; Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri başta olmak üzere yurdun neredeyse tamamı şiddetli gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına girecek. Cumartesi ve Pazar günleri de haritayı kaplayan şimşek simgeleri, bu yağışlı sistemin özellikle iç ve doğu kesimlerde hız kesmeden etkisini sürdüreceğini gösteriyor.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı: İstanbul dahil 62 ile sağanak yağış geliyor...

SAĞANAK KAPIDA! İŞTE İL İL YAĞIŞ BEKLENEN TÜM İLLER

Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin haritaları incelendiğinde yağışlı havanın pik yapacağı Cuma günü itibarıyla Türkiye genelinde 60'tan fazla ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Sağanaktan etkilenecek iller bölgelerine göre şu şekilde sıralanıyor:

Marmara Bölgesi: İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ.

İç Anadolu Bölgesi: Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Konya ve Karaman.

Karadeniz Bölgesi: Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Bolu, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt.

Ege Bölgesi: Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar.

Akdeniz Bölgesi: Isparta, Burdur, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş.

Doğu Anadolu Bölgesi: Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Hakkari.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı: İstanbul dahil 62 ile sağanak yağış geliyor...

İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Milyonların gözü kulağı üç büyükşehirdeki hava durumundayken, Meteoroloji haritalarına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de Cuma günü itibarıyla başlayacak sağanak yağışlar kent yaşamını doğrudan etkileyecek. Çarşamba ve Perşembe günleri parçalı bulutlu bir gökyüzüyle birlikte 30-31 derece civarında seyreden İstanbul'da termometreler, Cuma günü yerini kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa bırakarak 28 dereceye, Cumartesi günü ise 27 dereceye kadar düşecek; ancak Pazar günü yağışın kenti terk etmesiyle sıcaklıklar tekrar 30 derece bandına yükselecek.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı: İstanbul dahil 62 ile sağanak yağış geliyor...

Başkent Ankara'da ise hafta ortasında 34 dereceyi bulan sıcak hava, Cuma günü aniden bastıracak gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte 28 dereceye kadar çakılırken, Cumartesi günü de devam edecek yağışların ardından Pazar günü havanın açmasıyla sıcaklığın yeniden 31 derece olması öngörülüyor.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı: İstanbul dahil 62 ile sağanak yağış geliyor...

Ege'nin incisi İzmir'de de benzer bir tablo dikkat çekiyor; Perşembe günü 35 dereceye ulaşan kavurucu sıcaklar, Cuma günü kenti etkisi altına alacak gök gürültülü yağış dalgasıyla kırılarak 31 dereceye gerileyecek ve hafta sonu yerini tekrar parçalı bulutlu, güneşli bir gökyüzüne bırakacak.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı: İstanbul dahil 62 ile sağanak yağış geliyor...

SICAKLIKLAR HIZLA ÇAKILACAK: SERİNLEMEYE HAZIR OLUN!

Cuma günü yurdu esir alacak olan yağış dalgasıyla birlikte termometrelerde de çok net bir rahatlama yaşanacak. Çarşamba günü İstanbul'da 36, Ankara'da 35 derecelere kadar çıkan bunaltıcı sıcaklıklar, yağışlı sistemin gelişiyle birlikte Cuma günü İstanbul'da 31, Ankara'da ise 30 derecelere kadar gerileyecek. Hafta sonu tatilini dışarıda geçirmeyi planlayan vatandaşların, aniden bastıracak gök gürültülü sağanak yağışlara ve düşen sıcaklıklara karşı hazırlıklı olması büyük önem taşıyor.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı: İstanbul dahil 62 ile sağanak yağış geliyor...

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26 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA

Çarşamba gününe ait haritada, Türkiye genelinde oldukça sıcak, güneşli ve parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu görülmektedir. Özellikle Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların yüksek seyrettiği ve birçok ilde 35 ile 40 derece bandında aşırı sıcaklık uyarılarının (kırmızı termometre simgesi) bulunduğu dikkat çekmektedir. Yalnızca Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanmaktadır.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı: İstanbul dahil 62 ile sağanak yağış geliyor...

27 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE

Perşembe günü, güney, iç ve batı kesimlerdeki kavurucu sıcak hava dalgası etkisini büyük oranda sürdürmektedir. Ancak haritanın kuzeybatısına bakıldığında, Trakya kesiminde (Edirne ve Kırklareli çevreleri) gök gürültülü sağanak yağışların başladığı görülmektedir. Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu'da da yer yer sağanak yağışlar devam ederken, yurdun geri kalanı sıcak ve güneşli kalmaya devam etmektedir.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı: İstanbul dahil 62 ile sağanak yağış geliyor...

28 Ağustos 2026 Cuma

Cuma günü itibarıyla yurt genelinde hava durumunda çok belirgin bir değişim yaşanmaktadır. Gök gürültülü sağanak yağışlı sistem etki alanını genişleterek Marmara, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Karadeniz'in büyük bir bölümüne yayılmıştır. Bu yağışlı sistemle birlikte kuzey ve iç batı kesimlerde hava sıcaklıklarında düşüş gözlemlenirken, Akdeniz sahilleri ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi aşırı sıcak olmaya devam etmektedir.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı: İstanbul dahil 62 ile sağanak yağış geliyor...

29 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ

Cumartesi gününe gelindiğinde, yağışlı sistemin etki alanı maksimum seviyeye ulaşarak Türkiye'nin neredeyse tamamını kapsamaktadır. Güneydoğu Anadolu'nun güney sınırları ve birkaç sahil şeridi haricinde, yurdun dört bir yanında gök gürültülü sağanak yağışlar hakimdir. Bu yaygın yağışlı havayla birlikte sıcaklıklarda yurt genelinde belirgin bir serinleme yaşanmış, haritadaki kırmızı termometre simgeleri (aşırı sıcaklık uyarıları) oldukça azalmıştır.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı: İstanbul dahil 62 ile sağanak yağış geliyor...

30 AĞUSTOS 2026 PAZAR

Haftanın son gününde, Marmara ve Kıyı Ege'de yağışlar etkisini kaybederek yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakmıştır. Ancak İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmı ve Akdeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam etmektedir. Batı bölgelerinde hava nispeten açsa da, yurdun büyük bir kısmında sıcaklıklar hafta başına kıyasla çok daha ılıman ve serin seyretmektedir.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı: İstanbul dahil 62 ile sağanak yağış geliyor...

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH (06:00 - 12:00)

26 Ağustos 2026 Çarşamba gününün sabah saatlerinde Türkiye genelinde yağışsız ve sakin bir hava gözlemlenmektedir. Özellikle Ege, Akdeniz ve Batı Marmara kıyıları tamamen güneşli bir havaya güne başlarken; İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakimdir. Bu saat diliminde harita üzerinde herhangi bir rüzgar veya yağış uyarısı bulunmamaktadır.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı: İstanbul dahil 62 ile sağanak yağış geliyor...

ÖĞLE (12:00 - 18:00)

Öğle saatlerine gelindiğinde hava koşullarında özellikle iç ve doğu kesimlerde belirgin hareketlenmeler göze çarpmaktadır. Doğu Akdeniz'den (Adana ve Kahramanmaraş çevreleri) başlayarak kuzeydoğuya doğru uzanan ve Malatya, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan hattını içine alan belirgin bir şeritte gök gürültülü sağanak yağış geçişleri başlamıştır. Bunun yanı sıra, yurdun güneydoğu köşesini (Van, Şırnak, Hakkari hattı) etkileyen ve saatte 40-60 km hıza ulaşan kuvvetli rüzgar uyarısı haritaya kırmızı oklarla yansımıştır. Batı bölgeleri ise güneşli ve parçalı bulutlu yapısını korumaktadır.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı: İstanbul dahil 62 ile sağanak yağış geliyor...

AKŞAM (18:00 - 24:00)

Akşam saatleri itibarıyla öğleden sonra etkili olan sistemlerin zayıfladığı ve yağış alanının oldukça daraldığı görülmektedir. Sağanak yağışlar sadece Adana, Kayseri ve Kahramanmaraş üçgeninde dar bir alanda ve yurdun en kuzeydoğusunda yer alan Artvin-Ardahan çevrelerinde lokal olarak devam etmektedir. Ayrıca, öğle saatlerinde güneydoğuda etkili olan 40-60 km/sa hızındaki kuvvetli rüzgarın bu zaman diliminde etkisini tamamen yitirdiği anlaşılmaktadır. Yurdun geri kalanı genel olarak parçalı bulutlu ve sakin bir akşam geçirmektedir.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı: İstanbul dahil 62 ile sağanak yağış geliyor...

GECE (00:00 - 06:00)

Perşembe gününün ilk saatlerini kapsayan gece diliminde, yurt genelinde hava tamamen sakinleşmektedir. Akşam saatlerinde görülen lokal yağışlar da etkisini yitirmiş olup, Türkiye'nin harita üzerindeki hiçbir bölgesinde yağış uyarısı (yeşil alan) bulunmamaktadır. Tüm bölgelerde gökyüzünün az bulutlu veya açık olduğu görülmektedir.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı: İstanbul dahil 62 ile sağanak yağış geliyor...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı: İstanbul dahil 62 ile sağanak yağış geliyor...

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, öğle saatlerinden sonra yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı: İstanbul dahil 62 ile sağanak yağış geliyor...

İL İL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı: İstanbul dahil 62 ile sağanak yağış geliyor...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı: İstanbul dahil 62 ile sağanak yağış geliyor...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in doğusu ile iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı: İstanbul dahil 62 ile sağanak yağış geliyor...

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan ve Malatya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı: İstanbul dahil 62 ile sağanak yağış geliyor...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda rüzgarın, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

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