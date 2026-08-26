Son dakika hava durumu! Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı: İstanbul dahil 62 ile sağanak yağış geliyor...

SAĞANAK KAPIDA! İŞTE İL İL YAĞIŞ BEKLENEN TÜM İLLER
Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin haritaları incelendiğinde yağışlı havanın pik yapacağı Cuma günü itibarıyla Türkiye genelinde 60'tan fazla ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Sağanaktan etkilenecek iller bölgelerine göre şu şekilde sıralanıyor:
Marmara Bölgesi: İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ.
İç Anadolu Bölgesi: Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Konya ve Karaman.
Karadeniz Bölgesi: Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Bolu, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt.
Ege Bölgesi: Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar.
Akdeniz Bölgesi: Isparta, Burdur, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş.
Doğu Anadolu Bölgesi: Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Hakkari.