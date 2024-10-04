SON DAKİKA: istanbul Fatih’te kan donduran olay! 19 yaşındaki Semih Çelik, Ayşenur Hilal ve İkbal Uzuner’i katletti! Kafasını kesip...

ÖLDÜRÜP 6 PARÇAYA AYIRDI

Polisin yaptığı çalışmalarda şüphelinin önce eski kız arkadaşı Ayşenur Halil'i öldürüp boğazını kestiği arından da Fatih'teki okul arkadaşı İkbal Uzunuer'in yanına gidip onu öldürdüğü kasaplık yaptığı için nizami kesimler yaptığı iddia edilen şüphelinin genç kızın bedenini 6 parçaya ayırıp Edirnekapı surlarına götürdüğü öğrenildi.