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SON DAKİKA: istanbul Fatih'te kan donduran olay! 19 yaşındaki Semih Çelik, Ayşenur Hilal ve İkbal Uzuner'i katletti! Kafasını kesip...

Son Dakika: İstanbul'un Fatih ilçesinde tüyler ürperten iki kadın cinayeti işlendi. 19 yaşındaki kasap olduğu bildirilen Semih Çelik, Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinde iki kadını vahşice öldürdükten sonra, Edirnekapı surlarından aşağı atlayarak intihar etti. Semih Çelik adlı katil zanlısı önce Eyüpsultan'da eski kız arkadaşı olan 19 yaşındaki Ayşenur Halil'in boğazını keserek vahşice öldürdü. Bu cinayetin ardından yaklaşık yarım saat sonra Eyüpsultan'daki okul arkadaşı İkbal Uzuner'in evine giden Çelik burada genç kızı öldürerek 6 parçaya ayırdı. Katlettiği genç kızların kestiği vücut parçalarını yanına alarak Edirnekapı Surlarına çıktı. Önce genç kızın kafasını atıp ardından da kendini atarak intihar etti. Çelik'in evinde düzenlenen arama çalışmalarında ekipler, içinde kara kalemle çizilmiş parçalanmış insan figürleri olan bir defter buldu.

Giriş Tarihi: 04.10.2024 22:21 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 22:38
SON DAKİKA: istanbul Fatih’te kan donduran olay! 19 yaşındaki Semih Çelik, Ayşenur Hilal ve İkbal Uzuner’i katletti! Kafasını kesip...

İstanbul'da son dakika eşi benzeri görülmemiş korkunç iki cinayet yarım saat arayla işlendi. Kan donduran cinayet,16.00 sularında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Eyüpsultan'da 19 yaşındaki Ayşenur Halil'in Semih Çelik tarafından vahşice öldürüldüğü öğrenildi. Semih Çelik'in 15.30 sıralarında sevgilisi Ayşenur Halil'i Eyüpsultan ilçesinde öldürdükten sonra 16.00 sıralarında İkbal Uzuner'i Fatih'e gidip tarihi surlarda vahşice katlettiği sonrasındaysa yaşamına son verdiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA: istanbul Fatih’te kan donduran olay! 19 yaşındaki Semih Çelik, Ayşenur Hilal ve İkbal Uzuner’i katletti! Kafasını kesip...

Olay, İstanbul'un Fatih ilçesindeki Edirnekapı surlarında gerçekleşti. İnsanı dehşete düşüren bu anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi ve kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde, surlara çıkan bir kişinin yanında bulunan kadının başını kesip surlardan aşağı attığı anlar yer aldı. Bu korkunç olay, herkesin dikkatini çekti.

SON DAKİKA: istanbul Fatih’te kan donduran olay! 19 yaşındaki Semih Çelik, Ayşenur Hilal ve İkbal Uzuner’i katletti! Kafasını kesip...

ÖLDÜRÜP 6 PARÇAYA AYIRDI

Polisin yaptığı çalışmalarda şüphelinin önce eski kız arkadaşı Ayşenur Halil'i öldürüp boğazını kestiği arından da Fatih'teki okul arkadaşı İkbal Uzunuer'in yanına gidip onu öldürdüğü kasaplık yaptığı için nizami kesimler yaptığı iddia edilen şüphelinin genç kızın bedenini 6 parçaya ayırıp Edirnekapı surlarına götürdüğü öğrenildi.

SON DAKİKA: istanbul Fatih’te kan donduran olay! 19 yaşındaki Semih Çelik, Ayşenur Hilal ve İkbal Uzuner’i katletti! Kafasını kesip...

GENÇ KIZIN KAFASINI SURLARDAN AŞAĞI ATTI!

Surlara çıkan caninin önce genç kızın kafasını aşağı attığı ardından da kendini ipe bağlayıp aşağı atladığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

SON DAKİKA: istanbul Fatih’te kan donduran olay! 19 yaşındaki Semih Çelik, Ayşenur Hilal ve İkbal Uzuner’i katletti! Kafasını kesip...

Kasap olarak çalışan Semih Çelik'in polisteki suç kaydı sayısının üç olduğu öğrenildi. Çelik'in psikolojik sorunları nedeniyle farklı hastanelerde beş ayrı kaydının bulunduğu belirlendi. Katil zanlısının evinde gerçekleştirilen aramada, defterinde vücut bütünlüğü bozulmuş insan figürleri tespit edildi.

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