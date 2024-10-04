SON DAKİKA: istanbul Fatih’te kan donduran olay! 19 yaşındaki Semih Çelik, Ayşenur Hilal ve İkbal Uzuner’i katletti! Kafasını kesip...

Son Dakika: İstanbul'un Fatih ilçesinde tüyler ürperten iki kadın cinayeti işlendi. 19 yaşındaki kasap olduğu bildirilen Semih Çelik, Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinde iki kadını vahşice öldürdükten sonra, Edirnekapı surlarından aşağı atlayarak intihar etti. Semih Çelik adlı katil zanlısı önce Eyüpsultan'da eski kız arkadaşı olan 19 yaşındaki Ayşenur Halil'in boğazını keserek vahşice öldürdü. Bu cinayetin ardından yaklaşık yarım saat sonra Eyüpsultan'daki okul arkadaşı İkbal Uzuner'in evine giden Çelik burada genç kızı öldürerek 6 parçaya ayırdı. Katlettiği genç kızların kestiği vücut parçalarını yanına alarak Edirnekapı Surlarına çıktı. Önce genç kızın kafasını atıp ardından da kendini atarak intihar etti. Çelik'in evinde düzenlenen arama çalışmalarında ekipler, içinde kara kalemle çizilmiş parçalanmış insan figürleri olan bir defter buldu.
Giriş Tarihi: 04.10.2024 22:21
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 22:38