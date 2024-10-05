Fatih'te 2 genç kızı öldüren Semih Çelik'i kan donduran itiraf görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul'da 19 yaşındaki 2 genç kızı öldürüp parçalara ayıran cani Semih Çelik'in kan dodnruan itiraf görüntüleri ortaya çıktı! Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner isimli 19 yaşındaki iki genç kızı katledip parçalara ayıran caninin itiraf videosunda kurbanlarını daha önce de defalarca öldürmeye çalıştığı ortaya çıktı.