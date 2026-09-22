Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! İstanbul’a 100 kg yağış düşecek! AKOM ve Meteoroloji’den acil uyarı: İş çıkışı o saatlere dikkat

SON DAKİKA! İstanbul’a 100 kg yağış düşecek! AKOM ve Meteoroloji’den acil uyarı: İş çıkışı o saatlere dikkat

Güncel hava durumu haberleri... Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul ve Marmara'yı esir alıyor. AKOM ve Meteoroloji, sıcaklıkların 8 derece birden düşeceğini belirterek metrekareye 100 kilogramı bulabilecek şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Özellikle işten eve dönüş saatlerinde (18:00 - 24:00) teyakkuza geçilirken, hafta sonu planı yapanları ise büyük bir sürpriz bekliyor. Peki, bugün yağmur saat kaçta başlayacak? İstanbul'da hangi ilçelerde kuvvetli hissedilecek? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte kritik uyarılar...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 22.09.2026 16:37 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 17:08
SON DAKİKA! İstanbul’a 100 kg yağış düşecek! AKOM ve Meteoroloji’den acil uyarı: İş çıkışı o saatlere dikkat

Türkiye genelinde hava durumu adeta bir hız trenine dönerken, milyonlarca İstanbullunun beklediği kritik uyarı AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) geldi. Balkanlar üzerinden yurda hızlı bir giriş yapan serin ve yağışlı sistem, sıcaklıkları 6-8 derece birden düşürerek bahar havasına son veriyor. "Bugün yağmur var mı?" ve "İstanbul hava durumu" soruları merak konusu olurken, uzmanlar özellikle bugün iş çıkışı saatlerine (18:00 - 24:00) işaret etti.

SON DAKİKA! İstanbul’a 100 kg yağış düşecek! AKOM ve Meteoroloji’den acil uyarı: İş çıkışı o saatlere dikkat

Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda fırtınayla (30-60 km/s) birlikte metrekareye 100 kilograma kadar ulaşması beklenen çok kuvvetli sağanak yağışlar için su baskını ve sel uyarısı yapıldı. Çarşamba gecesine kadar şemsiyelerin kapanmayacağı bu zorlu sürecin ardından, hafta sonu planı yapanları ise "iki farklı mevsimin bir arada yaşanacağı" oldukça şaşırtıcı bir tablo bekliyor. İşte il il güncel hava durumu haritası ve dışarı çıkmadan önce bilmeniz gereken tüm detaylar...


SON DAKİKA! İstanbul’a 100 kg yağış düşecek! AKOM ve Meteoroloji’den acil uyarı: İş çıkışı o saatlere dikkat

AKOM'DAN UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ!

AKOM, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini duyurdu. Sabah saatlerinde yerel (Tuzla, Çekmeköy Şile) görülen yağışların öğleden sonra etkisini arttırması, Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde kuvvetli şekilde (20-40 kg/m2) etkili olması beklenirken sıcaklıkların akşam saatlerine kadar azalarak 16 dereceler civarına gerileyeceği tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA! İstanbul’a 100 kg yağış düşecek! AKOM ve Meteoroloji’den acil uyarı: İş çıkışı o saatlere dikkat

ÇARŞAMBA GECESİNE KADAR SÜRECEK

AKOM'un tahminlerine göre; çarşamba gece saatlerine kadar bölgede etkili olması beklenen sistem nedeni ile rüzgârın kuzeyli yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (30-60km/s) esmesi beraberinde sıcaklıkların da 6-8 derece birden azalarak bahar değerlerine gerileyeceği, il genelinde aralıklarla kuvvetli sağanak ve yer yer çok kuvvetli (60-100 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.

SON DAKİKA! İstanbul’a 100 kg yağış düşecek! AKOM ve Meteoroloji’den acil uyarı: İş çıkışı o saatlere dikkat

İSTANBUL'DA HANGİ SAATLERDE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK?

AKOM ve Meteoroloji'nin radar verilerine göre, İstanbul'daki hava muhalefetinin asıl tehlikeli yüzü öğleden sonra başlayarak akşam saatlerinde zirveye ulaşacak. Özellikle milyonlarca İstanbullunun yollarda olduğu iş çıkış saatleri olan 18:00 ile 24:00 arası için kırmızı alarm verilmiş durumda.

SON DAKİKA! İstanbul’a 100 kg yağış düşecek! AKOM ve Meteoroloji’den acil uyarı: İş çıkışı o saatlere dikkat

Bu kritik 6 saatlik dilimde aniden bastıracak gök gürültülü sağanak yağışların, gece yarısından sabaha karşı olan periyotta da (00:00 - 06:00) aralıksız sürmesi bekleniyor. Uzmanlar, sıcaklıkları da 16 dereceye kadar düşürecek bu kesintisiz yağış ve fırtına dalgasının tam anlamıyla Çarşamba gece saatlerine kadar yakamızı bırakmayacağını vurguluyor.

SON DAKİKA! İstanbul’a 100 kg yağış düşecek! AKOM ve Meteoroloji’den acil uyarı: İş çıkışı o saatlere dikkat

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE YAĞIŞ VAR? KRİTİK BÖLGELER NERELER?

Megakentteki yağış haritasına detaylı bakıldığında, tehlikenin adım adım tüm şehri saracağı görülüyor. Sabahın ilk saatlerinde Anadolu Yakası'nın uç kesimlerinde; Tuzla, Çekmeköy ve Şile hattında lokal olarak başlayan yağışlar, öğleden sonra tam anlamıyla kabuk değiştirecek.

SON DAKİKA! İstanbul’a 100 kg yağış düşecek! AKOM ve Meteoroloji’den acil uyarı: İş çıkışı o saatlere dikkat

Sistemin en sert vuracağı ve "Kuvvetli Yağış" alarmı verilen asıl riskli bölgeler ise; Avrupa Yakası'nın tamamı, kritik Boğaz hattı ve çevresi ile Anadolu Yakası genelindeki tüm ilçeler olacak. Özellikle Boğaz çevresinde saatteki hızı 60 kilometreyi bulacak poyraz fırtınasıyla birleşecek yağışın, bu lokasyonlarda metrekareye 60 ila 100 kilogram gibi yıkıcı bir oranda düşebileceği belirtiliyor.

SON DAKİKA! İstanbul’a 100 kg yağış düşecek! AKOM ve Meteoroloji’den acil uyarı: İş çıkışı o saatlere dikkat

İŞ ÇIKIŞINA DİKKAT: O SAATLERDE SOKAKTA OLANLAR TEYAKKUZDA OLSUN!

Sabah saatlerinde Tuzla, Çekmeköy ve Şile hattında yüzünü gösteren yağışlar, öğleden sonra kabuk değiştiriyor. AKOM'un son uyarılarına göre; Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde kuvvetli sağanak (20-40 kg/m2) etkisini gösterecek. Ancak asıl tehlike akşam saatlerinde kapımızı çalıyor!

SON DAKİKA! İstanbul’a 100 kg yağış düşecek! AKOM ve Meteoroloji’den acil uyarı: İş çıkışı o saatlere dikkat

Salı akşamı 18:00 ile 24:00 saatleri arası Marmara ve Kuzey Ege için "Kuvvetli Yağış" alarmı verildi. İşten eve dönüş yolunda olan vatandaşların su baskınlarına ve trafiğe karşı son derece dikkatli olması gerekiyor. Bu riskli hava dalgası gece saatlerinde (00:00-06:00) Marmara ve Batı Karadeniz hattına kayarak etkisini sürdürecek. Ayrıca Doğu Anadolu'da da 40-60 km/sa hıza ulaşacak çok kuvvetli fırtına bekleniyor.

SON DAKİKA! İstanbul’a 100 kg yağış düşecek! AKOM ve Meteoroloji’den acil uyarı: İş çıkışı o saatlere dikkat

SICAKLIKLAR ÇAKILIYOR: METREKAREYE 100 KG YAĞIŞ DÜŞEBİLİR

Çarşamba gecesine kadar İstanbul'u terk etmeyecek olan bu sistemle birlikte hava sıcaklıkları 6-8 derece birden azalarak 16 derecelere kadar gerileyecek. Kuzeyden esen fırtına (30-60km/s) ile birlikte, bölgesel olarak metrekareye 60 ila 100 kilogram arasında gök gürültülü sağanak yağış düşmesi öngörülüyor. Çarşamba ve Perşembe günleri Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu'da evden çıkarken şemsiyenizi yanınızdan ayırmamanızda fayda var.

SON DAKİKA! İstanbul’a 100 kg yağış düşecek! AKOM ve Meteoroloji’den acil uyarı: İş çıkışı o saatlere dikkat

HAFTA SONU PLANI YAPANLAR DİKKAT: CUMARTESİ BAŞKA, PAZAR BAMBAŞKA!

Milyonlarca kişinin merakla beklediği hafta sonu tahmini ise tam anlamıyla şok etkisi yaratacak. Hafta sonu planı yapanlar için hava durumu adeta ikiye bölünüyor:

SON DAKİKA! İstanbul’a 100 kg yağış düşecek! AKOM ve Meteoroloji’den acil uyarı: İş çıkışı o saatlere dikkat

HAFTA SONU PLANYAPANLAR: CUMARTESİ FIRSATI KAÇMAZ...

Cuma gününden itibaren yağışlı sistem batıyı terk ediyor. Cumartesi günü (Trakya'nın uç kesimleri ve Karadeniz'in bir bölümü hariç) tüm Türkiye'de pırıl pırıl, güneşli bir gökyüzü hakim olacak. Sahil yürüyüşü ve açık hava planları için kusursuz bir gün!

SON DAKİKA! İstanbul’a 100 kg yağış düşecek! AKOM ve Meteoroloji’den acil uyarı: İş çıkışı o saatlere dikkat

PAZAR GÜNÜ EVDE KALIN

Ancak sevinç kısa sürecek. Pazar günü batıdan yurda sürpriz bir giriş yapacak olan yeni yağışlı sistem; Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'i yeniden gök gürültülü sağanak yağışlara teslim edecek. Pazar gününü kapalı mekan aktivitelerine ayırmak en mantıklı seçenek olacak.Uzmanlar, ani su baskınları, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların Meteoroloji'nin anlık uyarılarını takip etmesi gerektiğini vurguluyor

SON DAKİKA! İstanbul’a 100 kg yağış düşecek! AKOM ve Meteoroloji’den acil uyarı: İş çıkışı o saatlere dikkat

BUGÜN SAAT SAAT HAVA DURUMU NASIL?

ÖĞLE (12:00-18:00 TSİ)

Yağışlı sistem etki alanını önemli ölçüde genişleterek Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı (Ankara, Eskişehir, Konya) ve Karadeniz ile Akdeniz'in büyük bir bölümünü etkisi altına almaktadır. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda da gök gürültülü sağanak yağışlar görülürken, bu bölgede güneyden kuzeye doğru esen 40-60 km/sa hızındaki kuvvetli rüzgarlar dikkat çekmektedir.

SON DAKİKA! İstanbul’a 100 kg yağış düşecek! AKOM ve Meteoroloji’den acil uyarı: İş çıkışı o saatlere dikkat

AKŞAM (18:00-24:00 TSİ)

Yağışlar yurdun batı ve kuzey kesimlerinde yoğunlaşmaya devam etmekte; özellikle Marmara Bölgesi'nin geneli, Batı Karadeniz ve İç Ege'de "kuvvetli yağış" uyarısı eşliğinde şiddetli gök gürültülü sağanaklar gözlemlenmektedir. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey uçlarında da yağışlar sürerken, yurdun orta, güney ve güneydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu bir havaya geçiş yapmaktadır.

SON DAKİKA! İstanbul’a 100 kg yağış düşecek! AKOM ve Meteoroloji’den acil uyarı: İş çıkışı o saatlere dikkat

GECE (00:00-06:00 TSİ)

Şiddetli hava olayları Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz şeridine (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu) kayarak bu bölgelerde kuvvetli yağış uyarısıyla etkisini sürdürmektedir. Ege'nin iç kesimleri (Kütahya, Afyonkarahisar), Ankara çevreleri ve güneyde Adana, Hatay, Antalya'nın doğusunda yerel sağanak geçişleri görülürken, yurdun doğu ve güneydoğu yarısında yağışlar tamamen durarak yerini sakin ve parçalı bulutlu bir geceye bırakmaktadır.

SON DAKİKA! İstanbul’a 100 kg yağış düşecek! AKOM ve Meteoroloji’den acil uyarı: İş çıkışı o saatlere dikkat

MGM PAYLAŞTI! 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU BELLİ OLDU!

23 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA

Türkiye'nin batı, iç ve kuzey kesimlerinde (Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz) geniş çaplı gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaktadır. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise ağırlıklı olarak parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakimken, bu doğu bölgelerinde sıcaklıklar 30 derecelerin üzerinde seyretmektedir.

SON DAKİKA! İstanbul’a 100 kg yağış düşecek! AKOM ve Meteoroloji’den acil uyarı: İş çıkışı o saatlere dikkat

24 EYLÜL 2026 PERŞEMBE

Yağışlı sistemin iç ve kuzey kesimlere doğru kaydığı görülmektedir; Marmara ve Ege bölgelerinde hava açarak yerini büyük ölçüde güneşli bir gökyüzüne bırakırken, İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz'in doğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar devam etmektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava açık kalmaya devam etmektedir.

SON DAKİKA! İstanbul’a 100 kg yağış düşecek! AKOM ve Meteoroloji’den acil uyarı: İş çıkışı o saatlere dikkat

25 EYLÜL 2026 CUMA

Yurt genelinde hava büyük ölçüde açmakta ve Türkiye'nin neredeyse tamamında güneşli ile parçalı bulutlu bir hava hüküm sürmektedir. Yalnızca Doğu Karadeniz kıyıları ile Kuzeydoğu Anadolu'nun uç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağış geçişleri görülmektedir.

SON DAKİKA! İstanbul’a 100 kg yağış düşecek! AKOM ve Meteoroloji’den acil uyarı: İş çıkışı o saatlere dikkat

26 EYLÜL 2026 CUMARTESİ

Yurdun büyük bir bölümünde güneşli hava etkisini sürdürürken, ülkeye kuzeybatı yönünden yeni bir yağışlı sistemin giriş yaptığı gözlemlenmektedir. Trakya ve Marmara'nın batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar başlarken, Doğu Karadeniz'de yerel yağmurlar devam etmektedir.

SON DAKİKA! İstanbul’a 100 kg yağış düşecek! AKOM ve Meteoroloji’den acil uyarı: İş çıkışı o saatlere dikkat

27 EYLÜL 2026 PAZAR

Batıdan giriş yapan sistemin etki alanı genişleyerek Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında yeniden şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlara neden olmaktadır. Ülkenin doğu yarısında ise açık ve sıcak hava dalgası etkisini sürdürmekte olup, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar 35 dereceye kadar yükselmektedir.

SON DAKİKA! İstanbul’a 100 kg yağış düşecek! AKOM ve Meteoroloji’den acil uyarı: İş çıkışı o saatlere dikkat

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA! İstanbul’a 100 kg yağış düşecek! AKOM ve Meteoroloji’den acil uyarı: İş çıkışı o saatlere dikkat

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SON DAKİKA! İstanbul’a 100 kg yağış düşecek! AKOM ve Meteoroloji’den acil uyarı: İş çıkışı o saatlere dikkat

İL İL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın sabah saatlerinde bölgenin güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekmeniyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğusu yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın sabah saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısı, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı