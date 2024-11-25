Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA! İstanbul'daki seri cinayet zincirinde yeni detaylar: Bahtiyar Aladağ 1 hafta boyunca açmamış...
SON DAKİKA! İstanbul'daki seri cinayet zincirinde yeni detaylar: Bahtiyar Aladağ 1 hafta boyunca açmamış...
Son dakika haberi: İstanbul'da Büyükçekmece, Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde aile katliamı yapan cani Bahtiyar Aladağ ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Seri cinayetin öncesine ilişkin Bahtiyar Aladağı'ın dükkan komşuları da konuştu. İşte korkunç seri cinayette flaş detaylar...
Giriş Tarihi: 25.11.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 18:41