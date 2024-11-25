Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! İstanbul'daki seri cinayet zincirinde yeni detaylar: Bahtiyar Aladağ 1 hafta boyunca açmamış...

SON DAKİKA! İstanbul'daki seri cinayet zincirinde yeni detaylar: Bahtiyar Aladağ 1 hafta boyunca açmamış...

Son dakika haberi: İstanbul'da Büyükçekmece, Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde aile katliamı yapan cani Bahtiyar Aladağ ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Seri cinayetin öncesine ilişkin Bahtiyar Aladağı'ın dükkan komşuları da konuştu. İşte korkunç seri cinayette flaş detaylar...

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 25.11.2024 18:38 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 18:41
SON DAKİKA! İstanbul’daki seri cinayet zincirinde yeni detaylar: Bahtiyar Aladağ 1 hafta boyunca açmamış...

Son dakika haberi... İstanbul'da annesini, babasını, kuzenini ve bir kişiyi silahla öldüren, kız kardeşi ve eşinin kardeşini de yaralayan Bahtiyar Aladağ aynı silahla intihar etti. Aladağ'ın ulaşılamayan eşi, çocuğu ve kayınvalidesinin cansız bedeni ise Büyükçekmece Gölü kenarında bulundu. Aladağ'ın eşi, çocuğu ve kayınvalidesini öldürdükten sonra diğer cinayetleri işlediği ortaya çıktı.

SON DAKİKA! İstanbul’daki seri cinayet zincirinde yeni detaylar: Bahtiyar Aladağ 1 hafta boyunca açmamış...

Türkiye'yi sarsan olay, dün saat 16.30 sıralarında Celaliye Mahallesi Çayır 1 Sokakta yaşandı. Bahtiyar Aladağ (33), ailesinin yaşadığı 4 katlı binanın 1'inci katındaki evlerine geldi.

SON DAKİKA! İstanbul’daki seri cinayet zincirinde yeni detaylar: Bahtiyar Aladağ 1 hafta boyunca açmamış...

Görseldeki: Bahtiyar Aladağ

Burada ailesiyle tartışan Aladağ, babası Muhammet Aladağ (65), annesi Necmiye Aladağ (55) ve kız kardeşi Buket Aladağ (30)'a yanında bulunan silah ateş etmeye başladı.

SON DAKİKA! İstanbul’daki seri cinayet zincirinde yeni detaylar: Bahtiyar Aladağ 1 hafta boyunca açmamış...

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri baba Muhammet Aladağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlerken, kız kardeş Buket ile anne Necmiye Aladağ yaralı olarak hastaneye kaldırdı.

SON DAKİKA! İstanbul’daki seri cinayet zincirinde yeni detaylar: Bahtiyar Aladağ 1 hafta boyunca açmamış...

Necmiye Aladağ hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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