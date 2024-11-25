SON DAKİKA! İstanbul’daki seri cinayet zincirinde yeni detaylar: Bahtiyar Aladağ 1 hafta boyunca açmamış...

Son dakika haberi... İstanbul'da annesini, babasını, kuzenini ve bir kişiyi silahla öldüren, kız kardeşi ve eşinin kardeşini de yaralayan Bahtiyar Aladağ aynı silahla intihar etti. Aladağ'ın ulaşılamayan eşi, çocuğu ve kayınvalidesinin cansız bedeni ise Büyükçekmece Gölü kenarında bulundu. Aladağ'ın eşi, çocuğu ve kayınvalidesini öldürdükten sonra diğer cinayetleri işlediği ortaya çıktı.