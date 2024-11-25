Video Türkiye Avcılar'daki aile katliamının görüntüleri ortaya çıktı.Katil ailesini öldürmeye böyle geldi...
Avcılar'daki aile katliamının görüntüleri ortaya çıktı.Katil ailesini öldürmeye böyle geldi...

Avcılar'daki aile katliamının görüntüleri ortaya çıktı.Katil ailesini öldürmeye böyle geldi...

25.11.2024 | 19:29

İstanbul'da 3 ayrı ilçede 7 kişiyi öldürüp canına kıyan katil zanlısı Bahtiyar Aladağ'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Aladağ'ın anne babasını öldürdüğü evden çıkıp diğer cinayetleri işlemeye gittiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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