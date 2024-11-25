Avcılar'daki aile katliamının görüntüleri ortaya çıktı.Katil ailesini öldürmeye böyle geldi...
İstanbul'da 3 ayrı ilçede 7 kişiyi öldürüp canına kıyan katil zanlısı Bahtiyar Aladağ'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Aladağ'ın anne babasını öldürdüğü evden çıkıp diğer cinayetleri işlemeye gittiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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