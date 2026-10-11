Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Manisa'da katliam gibi kaza! Çekici ile tur otobüsü çarpıştı! Can kayıpları ve çok sayıda yaralı var!

SON DAKİKA! Manisa'da katliam gibi kaza! Çekici ile tur otobüsü çarpıştı! Can kayıpları ve çok sayıda yaralı var!

Son dakika kaza haberleri...Manisa'nın Akhisar ilçesinde, İstanbul otobanı üzerinde meydana gelen korkunç kazada çekici ile tur otobüsü çarpıştı. Olay yerinden gelen ilk görüntüler yürekleri dağlarken, Manisa Valiliği tüm Türkiye'yi yasa boğan ölü ve yaralı sayısını açıkladı. İşte feci kazanın detayları...

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Nazrin MALİKOVA
MUHARREM DOĞANTEZ
Giriş Tarihi: 11.10.2026 13:07 Güncelleme Tarihi: 11.10.2026 13:25
SON DAKİKA! Manisa’da katliam gibi kaza! Çekici ile tur otobüsü çarpıştı! Can kayıpları ve çok sayıda yaralı var!

Son dakika kaza haberleri... Manisa'nın Akhisar ilçesinde İstanbul otobanında çekici ile tur otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralanırken, 11 kişi hayatını kaybetti

Manisa'da katliam gibi kaza! TIR ile otobüs çarpıştı! Can kayıpları ve çok sayıda yaralı var! | Video

SON DAKİKA! Manisa’da katliam gibi kaza! Çekici ile tur otobüsü çarpıştı! Can kayıpları ve çok sayıda yaralı var!

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kazayla ilgili, "Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 Sağlık ekiplerimiz süratle olay yerine sevk edilerek müdahale çalışmalarına başlamıştır. Süreci bütün ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin." dedi.

SON DAKİKA! Manisa’da katliam gibi kaza! Çekici ile tur otobüsü çarpıştı! Can kayıpları ve çok sayıda yaralı var!

"OTOBÜSTE 34 YOLCUMUZ VARDI"

Manisa Valisi Vahdettin Özkan olay yerinde yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi;

"Maalesef bugün büyük bir kazaya maruz kaldık. Akhisar ilçemize yakın bir noktadayız. Burada büyük bir kazaya maruz kaldık. Tırın otobüse çarpması sonucunda ilk belirlemelere göre hemen bütün unsurlarımız intikal etti. Yapılan tetkiklerde 11 vatandaşımızın maalesef vefat ettiğini gördük. Öncelikle vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Bunun dışında 34 yolcumuz var. Toplam 11 vefat ve 27 kişi yaralı. Bu 27 yaralıdan 16'sı sarı kod, 9'u yeşil kod, 1'i kırmızı kod olarak hastanelerimize sevk edilmiş durumda. Şu anda AFAD'ımız, itfaiyemiz, tabiatıyla sağlık unsurlarımız, jandarmamız ve güvenlik birimlerimiz koordineli bir şekilde, hızlı bir şekilde olay yerine intikal edip toparlamaya çalışıyorlar. Şu anda Cumhuriyet Savcımızın koordinasyonunda olay yeri çalışmaları devam etmektedir. Ben tekrar çok geçmiş olsun diyorum. Vefat edenlere tekrar rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Trafik kurallarına harfiyen riayet etmenin ne kadar hayati olduğunu tekrar böyle acı bir şekilde yaşıyoruz. Herkesin bu kurallara harfiyen riayet etmeyi bir refleks hâline getirmesi yönünde temennide bulunuyorum."

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA! Manisa’da katliam gibi kaza! Çekici ile tur otobüsü çarpıştı! Can kayıpları ve çok sayıda yaralı var!

MANİSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Bugün 11.11'de Akhisar otoban girişi yakınında Bursadan İzmir istikametine gitmekte olan tur otobüsü ve çekicinin kazaya karıştığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirilmiş olup, kazadan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları hızlıca başlatılmıştır. Kazada 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelere sevki sağlanmıştır. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

SON DAKİKA! Manisa’da katliam gibi kaza! Çekici ile tur otobüsü çarpıştı! Can kayıpları ve çok sayıda yaralı var!

İŞTE OLAY YERİNDEN KORKUNÇ KARELER...

SON DAKİKA! Manisa’da katliam gibi kaza! Çekici ile tur otobüsü çarpıştı! Can kayıpları ve çok sayıda yaralı var!
SON DAKİKA! Manisa’da katliam gibi kaza! Çekici ile tur otobüsü çarpıştı! Can kayıpları ve çok sayıda yaralı var!
SON DAKİKA! Manisa’da katliam gibi kaza! Çekici ile tur otobüsü çarpıştı! Can kayıpları ve çok sayıda yaralı var!
SON DAKİKA! Manisa’da katliam gibi kaza! Çekici ile tur otobüsü çarpıştı! Can kayıpları ve çok sayıda yaralı var!
SON DAKİKA! Manisa’da katliam gibi kaza! Çekici ile tur otobüsü çarpıştı! Can kayıpları ve çok sayıda yaralı var!
SON DAKİKA! Manisa’da katliam gibi kaza! Çekici ile tur otobüsü çarpıştı! Can kayıpları ve çok sayıda yaralı var!
SON DAKİKA! Manisa’da katliam gibi kaza! Çekici ile tur otobüsü çarpıştı! Can kayıpları ve çok sayıda yaralı var!
#AKHİSAR #MANİSA