SON DAKİKA! Manisa’da katliam gibi kaza! Çekici ile tur otobüsü çarpıştı! Can kayıpları ve çok sayıda yaralı var!

"OTOBÜSTE 34 YOLCUMUZ VARDI"

Manisa Valisi Vahdettin Özkan olay yerinde yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi;

"Maalesef bugün büyük bir kazaya maruz kaldık. Akhisar ilçemize yakın bir noktadayız. Burada büyük bir kazaya maruz kaldık. Tırın otobüse çarpması sonucunda ilk belirlemelere göre hemen bütün unsurlarımız intikal etti. Yapılan tetkiklerde 11 vatandaşımızın maalesef vefat ettiğini gördük. Öncelikle vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Bunun dışında 34 yolcumuz var. Toplam 11 vefat ve 27 kişi yaralı. Bu 27 yaralıdan 16'sı sarı kod, 9'u yeşil kod, 1'i kırmızı kod olarak hastanelerimize sevk edilmiş durumda. Şu anda AFAD'ımız, itfaiyemiz, tabiatıyla sağlık unsurlarımız, jandarmamız ve güvenlik birimlerimiz koordineli bir şekilde, hızlı bir şekilde olay yerine intikal edip toparlamaya çalışıyorlar. Şu anda Cumhuriyet Savcımızın koordinasyonunda olay yeri çalışmaları devam etmektedir. Ben tekrar çok geçmiş olsun diyorum. Vefat edenlere tekrar rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Trafik kurallarına harfiyen riayet etmenin ne kadar hayati olduğunu tekrar böyle acı bir şekilde yaşıyoruz. Herkesin bu kurallara harfiyen riayet etmeyi bir refleks hâline getirmesi yönünde temennide bulunuyorum."