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SON DAKİKA! Manisa'da katliam gibi kaza! Çekici ile tur otobüsü çarpıştı! Can kayıpları ve çok sayıda yaralı var!
SON DAKİKA! Manisa'da katliam gibi kaza! Çekici ile tur otobüsü çarpıştı! Can kayıpları ve çok sayıda yaralı var!
Son dakika kaza haberleri...Manisa'nın Akhisar ilçesinde, İstanbul otobanı üzerinde meydana gelen korkunç kazada çekici ile tur otobüsü çarpıştı. Olay yerinden gelen ilk görüntüler yürekleri dağlarken, Manisa Valiliği tüm Türkiye'yi yasa boğan ölü ve yaralı sayısını açıkladı. İşte feci kazanın detayları...
Giriş Tarihi: 11.10.2026 13:07
Güncelleme Tarihi: 11.10.2026 13:25