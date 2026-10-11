Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Manisa'da kaza anı kamerada! Kavşağı kaçırdı, geri geri gitti: 11 ölü, 26 yaralı

SON DAKİKA | Manisa'da kaza anı kamerada! Kavşağı kaçırdı, geri geri gitti: 11 ölü, 26 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde TIR'la otobüsün çarpıştığı kazada, 11 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise yaralandı. Feci kazaya ilişkin soruşturma başlatırken 2 şoför ile 1 yardımcı şoför de gözaltına alındı. Kaza anına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde, şoförün geri manevra hatasının faciayı getirdiği görüldü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 11.10.2026 18:25 Güncelleme Tarihi: 11.10.2026 18:49
SON DAKİKA | Manisa’da kaza anı kamerada! Kavşağı kaçırdı, geri geri gitti: 11 ölü, 26 yaralı

Kaza, İstanbul-Orhangazi-İzmir otoyolunun İzmir istikameti Akhisar ilçesi Ballıca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 16 AED 124 plakalı My World Tur otobüsü ile 78 YD 559 plakalı tırın çarpışması sonucu otobüs yan devrilirken tır yoldan çıktı.

SON DAKİKA | Manisa’da kaza anı kamerada! Kavşağı kaçırdı, geri geri gitti: 11 ölü, 26 yaralı

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayın aydınlatılması için Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Söz konusu trafik kazasına ilişkin soruşturma kapsamında 16 AED 124 plaka sayılı tur otobüsünün şoförü M.A, otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y, 78 YD 559 plaka sayılı çekicinin şoförü H.K. gözaltına alınmış olup, trafik kazasına ilişkin soruşturma tüm titizlikle devam etmektedir" denildi.

SON DAKİKA | Manisa’da kaza anı kamerada! Kavşağı kaçırdı, geri geri gitti: 11 ölü, 26 yaralı

KAZA ANI KAMERADA

Manisa'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

11 kişinin can verdiği kaza anı saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, otobüs şoförünün otoyolda geri geri gittiği ve arkadan gelen tırın da otobüse çarptığı görülüyor.

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SON DAKİKA | Manisa’da kaza anı kamerada! Kavşağı kaçırdı, geri geri gitti: 11 ölü, 26 yaralı

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı kazada kimlik tespit işlemleri tamamlandı.

İzmir-İstanbul otoyolunun Akhisar gişeleri bağlantı yolu kavşağında, M.A. idaresindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsü ile H.K. yönetimindeki 78 YD 559 plakalı çekicinin çarpışmasıyla meydana gelen kazada ölü ve yaralıların kimlikleri tespit edildi. Kazada Cemile Memişçi (71), İhsan Taşçı (73), Mümine Eryılmaz (75), Zülfinaz Tosun (64), Sevgi Kabaroğlu (70), Safinaz Elkurt (76), Vesile Ekici (65), Şahinaz Boran (81), Fikriye Yur (78), Semra Şentürk (58) ve Kadriye Turhanlar (88) hayatını kaybetti. Kazanın ardından çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınan yaralının isimleri ise şöyle:

"Sinan Eröz (61), Emine Sülümer (77), Süleyman Eryılmaz (76), Eşe Yonar (79), Çiçek Aktaş (61), Ayşe Çiftçi (60), Gülten Korubaşı (62), Zülfiye Arıca (70), Nurgül Eldemir (62), Nurettin Aktaş (67), Nuray Gögüsger (64), Emel Demircan (76), Fermude Alkış (69), Nurhan Balıkçıoğlu (50), Bahriye Şener (78), Feriştah Yıldırım (77), Salime Gözüm (63), Yüksel Hınık (70), Naciye Hınık (66), Meryem Bayat (80), Resmiye Kirişcan (77), Gönül Çatak (61), Emel Eröz (53), Metin Yavuz (62), Hasan Karakaya (64) ve Mehmet Ahlılar (63)."

Kazayla ilgili Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen 3 cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemlerinin titizlikle devam ettiği öğrenildi.

SON DAKİKA | Manisa’da kaza anı kamerada! Kavşağı kaçırdı, geri geri gitti: 11 ölü, 26 yaralı

SÜRÜCÜLER ALKOLSÜZ VE BELGELERİ TAM

Kazaya karışan her iki aracın da tescilli olduğu, sigorta ve muayenelerinin bulunduğu tespit edildi. Araç sürücülerinin SRC ve Psikoteknik belgelerine sahip olduğu, araçların ise yetki belgelerinin eksiksiz olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında sürücülerin alınan alkol raporlarında alkolsüz oldukları saptandı.

Öte yandan, yapılan ilk incelemelerde araç sürücülerinin emniyet kemerlerinin takılı vaziyette olduğu tespit edilirken, otobüste bulunan yolcuların emniyet kemeri takıp takmadıklarının belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

SON DAKİKA | Manisa’da kaza anı kamerada! Kavşağı kaçırdı, geri geri gitti: 11 ölü, 26 yaralı

11 kişinin öldüğü tur otobüsünün Bursa'dan hareket görüntüsü ortaya çıktı | Video

TUR OTOBÜSÜNÜN BURSA'DAKİ GÖRÜNTÜSÜNE ULAŞILDI

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde yaşanan kaza öncesinde tur otobüsünün Bursa'dan hareket ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Osmangazi ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, otobüsün saat 06.30 civarında yolcu aldığı, otobüs şoförünün de iş yerine gelerek çalışanlarla tokalaştığı yer aldı. Kayıtlarda, otobüsün saat 06.31'de hareket ettiği anlar görülüyor.

SON DAKİKA | Manisa’da kaza anı kamerada! Kavşağı kaçırdı, geri geri gitti: 11 ölü, 26 yaralı

BAKAN GÜRLEK: 3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek kazaya ilişkin yaptığı açıklamada "Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan adli soruşturma üç Cumhuriyet savcımız tarafından titizlikle yürütülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Manisa’da kaza anı kamerada! Kavşağı kaçırdı, geri geri gitti: 11 ölü, 26 yaralı
Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#MANİSA #AKHİSAR