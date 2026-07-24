Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...

SON DAKİKA | Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...

Türkiye hafta sonuna iki farklı hava olayıyla giriyor: Meteoroloji'den hem fırtına hem de sağanak yağış uyarısı geldi! Rüzgarın hızı Marmara ve Ege'de 60 km/saat, Batı Akdeniz açıklarında ise fırtına seviyesine çıkarken; Cumartesi gününden itibaren kuzey ve batı illerinde hava sıcaklıkları çakılacak. Güneydoğu'da 41 dereceye dayanan sıcaklar sürerken, İstanbul'dan Ankara'ya kadar çok sayıda ilde aralıklı gök gürültülü sağanaklar etkisini gösterecek. Peki yaşadığınız şehirde hava nasıl olacak, yağış saat kaçta bastıracak? İşte Meteoroloji'nin son dakika haritalı hava durumu raporu...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 24.07.2026 08:50 Güncelleme Tarihi: 24.07.2026 09:17
SON DAKİKA | Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...

SON DAKİKA | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yurdun dört bir yanında da yer yer kuvvetli yağış gün içerisinde etkisini gösterecek.

SON DAKİKA | Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...

YURTTA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, (Balıkesir dışında) Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...

DENİZLERİMİZDE FIRTINA BEKLENİYOR!

Batı Akdeniz'in batısında (Fethiye-Finike arası) rüzgarın, yarın (24.07.2026) öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

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SON DAKİKA | Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...

BÖLGELERİMİZDE YER YER HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir dışında) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey, kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...

BURSA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA | Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...

EGE

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SON DAKİKA | Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batı kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...

ADANA °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA | Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin akşam saatlerinden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...

ANKARA °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA | Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA | Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı illerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA | Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA | Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

SON DAKİKA | Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

SON DAKİKA | Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

SON DAKİKA | Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, gece saatlerinde 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

SON DAKİKA | Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu zamanla çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerine kadar batısı güneydoğudan 3 ila 5, doğusu yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Batı Akdeniz'in batısı 3,0 m, Görüş: İyi.

SON DAKİKA | Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50, Görüş: İyi.

SON DAKİKA | Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MARMARA #METEOROLOJİ #İSTANBUL #ANKARA