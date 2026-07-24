SON DAKİKA | Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...

Türkiye hafta sonuna iki farklı hava olayıyla giriyor: Meteoroloji'den hem fırtına hem de sağanak yağış uyarısı geldi! Rüzgarın hızı Marmara ve Ege'de 60 km/saat, Batı Akdeniz açıklarında ise fırtına seviyesine çıkarken; Cumartesi gününden itibaren kuzey ve batı illerinde hava sıcaklıkları çakılacak. Güneydoğu'da 41 dereceye dayanan sıcaklar sürerken, İstanbul'dan Ankara'ya kadar çok sayıda ilde aralıklı gök gürültülü sağanaklar etkisini gösterecek. Peki yaşadığınız şehirde hava nasıl olacak, yağış saat kaçta bastıracak? İşte Meteoroloji'nin son dakika haritalı hava durumu raporu...