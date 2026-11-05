Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

SON DAKİKA | Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haritalı hava durumu raporuna göre; hafta sonu İstanbul'un da aralarında olduğu birçok ilde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 05.11.2026 17:51
SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırşehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Hatay, Osmaniye, Sinop, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Şırnak çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Ülke genelinde sıcaklıkların genelinde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

Rüzgarın ise genellikle kuzey, zamanla güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Hatay, Osmaniye, Sinop, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Şırnak çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

İSTANBUL DAHİL BİRÇOK İL İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haritalı hava durumu raporuna göre; hafta sonu İstanbul'un da aralarında olduğu birçok ilde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

İşte hafta sonuna ait haritalı hava durumu raporu

SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

7 Kasım Cumartesi

SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

8 Kasım Pazar

SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile Çankırı ve Kırşehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli, Rize ile Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak
SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL #METEOROLOJİ