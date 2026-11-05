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SON DAKİKA | Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak
SON DAKİKA | Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haritalı hava durumu raporuna göre; hafta sonu İstanbul'un da aralarında olduğu birçok ilde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.11.2026 17:51