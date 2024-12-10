Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor: İşte 2025 için asgari ücrette konuşulan rakamlar

SON DAKİKA | Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor: İşte 2025 için asgari ücrette konuşulan rakamlar

Son dakika haberi: Milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği asgari ücret maratonu bugün başlıyor. Çalışma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ilk asgari ücret toplantısında rakamsal bir sonuç beklenmezken, taraflar asgari ücretin geçim endekslerini ele alacaklar. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücrete yapılacak zam konusunda kulislerde dolaşan olası zam senaryoları nasıl? İşte asgari ücrette konuşulan rakamlar...

ÖNDER YILMAZ
Giriş Tarihi: 10.12.2024 06:51 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 06:53
SON DAKİKA | Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor: İşte 2025 için asgari ücrette konuşulan rakamlar

Son dakika haberi: Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç, bugün resmi olarak başlayacak.

SON DAKİKA | Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor: İşte 2025 için asgari ücrette konuşulan rakamlar

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını bugün yapacak.

SON DAKİKA | Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor: İşte 2025 için asgari ücrette konuşulan rakamlar

AŞÇI VE İŞÇİ DE VAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

SON DAKİKA | Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor: İşte 2025 için asgari ücrette konuşulan rakamlar

İşçi heyetinde bu yıl aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayolları'nda taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven yer alacak. İlk toplantıda rakamsal bir sonuç beklenmezken, taraflar asgari ücretin geçim endekslerini ele alacaklar.

SON DAKİKA | Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor: İşte 2025 için asgari ücrette konuşulan rakamlar

Sendikalar, meslek örgütleri toplantıda görüşlerini dile getirecekler. Komisyon aralık ayı boyunca dört toplantı gerçekleştirecek. 31 Aralık'a kadar belirlenen rakam Resmi Gazete'de yayınlanacak.

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