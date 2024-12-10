SON DAKİKA | Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor: İşte 2025 için asgari ücrette konuşulan rakamlar

AŞÇI VE İŞÇİ DE VAR



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.



