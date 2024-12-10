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SON DAKİKA | Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor: İşte 2025 için asgari ücrette konuşulan rakamlar
SON DAKİKA | Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor: İşte 2025 için asgari ücrette konuşulan rakamlar
Son dakika haberi: Milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği asgari ücret maratonu bugün başlıyor. Çalışma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ilk asgari ücret toplantısında rakamsal bir sonuç beklenmezken, taraflar asgari ücretin geçim endekslerini ele alacaklar. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücrete yapılacak zam konusunda kulislerde dolaşan olası zam senaryoları nasıl? İşte asgari ücrette konuşulan rakamlar...
Giriş Tarihi: 10.12.2024 06:51
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 06:53