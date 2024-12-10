Asgari ücrette ilk toplantı bugün | Video

2025 Asgari ücret zammı için maraton bugün başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanacak. 15 kişilik heyet ilk toplantıda takvimi ve çalışma usullerini belirleyecek. Sonra da asgari ücret için zam pazarlığı başlayacak.