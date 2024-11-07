SON DAKİKA: Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar’dan itiraf! Salim, ’Annesi ile cinsel ilişkiye girerken Narin gördü’ dedi!

Son dakika haberi: Narin Güran davası bugün başladı. Duruşmada sanık kürsüsüne ilk olarak itirafçı Nevzat Bahtiyar çıktı. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ile Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, davanın detaylarını A Haber ekranlarında Türkiye'ye anlattı. Nevzat'ın duruşmada, "Amca Salim bana 'annesi ile cinsel ilişkiye girerken Narin gördü ben de öldürdüm' dedi" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Bu itiraf üzerine baba gözyaşlarını tutamadı. İşte Narin Güran davasının son dakika detayları

Giriş Tarihi: 07.11.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 11:19