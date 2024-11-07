Trend Galeri Trend Yaşam

SON DAKİKA: Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar’dan itiraf! Salim, 'Annesi ile cinsel ilişkiye girerken Narin gördü' dedi!

Son dakika haberi: Narin Güran davası bugün başladı. Duruşmada sanık kürsüsüne ilk olarak itirafçı Nevzat Bahtiyar çıktı. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ile Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, davanın detaylarını A Haber ekranlarında Türkiye'ye anlattı. Nevzat'ın duruşmada, "Amca Salim bana 'annesi ile cinsel ilişkiye girerken Narin gördü ben de öldürdüm' dedi" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Bu itiraf üzerine baba gözyaşlarını tutamadı. İşte Narin Güran davasının son dakika detayları

Giriş Tarihi: 07.11.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 11:19
SON DAKİKA: Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar’dan itiraf! Salim, ’Annesi ile cinsel ilişkiye girerken Narin gördü’ dedi!

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin haklarında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davada ilk duruşma başladı.

SON DAKİKA: Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar’dan itiraf! Salim, ’Annesi ile cinsel ilişkiye girerken Narin gördü’ dedi!

Tutuklu bulundukları cezaevlerinden getirilen Nevzat Bahtiyar, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve anne Yüksel Güran, duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkemeye Güran ailesi ile yakınları, Yüksel ve Enes Güran'ın 8 avukatı, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın da 1'er avukatı ile baba Arif Güran katıldı.

Narin Güran cinayetinde hesap vakti! Türkiye'nin gözü bu davada | Video

SON DAKİKA: Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar’dan itiraf! Salim, ’Annesi ile cinsel ilişkiye girerken Narin gördü’ dedi!

NARİN GÜRAN'I KİM ÖLDÜRDÜ?
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ile Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek de duruşmayı takip etmek için İstanbul'dan Diyarbakır'a gitti.

SON DAKİKA: Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar’dan itiraf! Salim, ’Annesi ile cinsel ilişkiye girerken Narin gördü’ dedi!

Duruşma salonundaki oturma düzeninden bahseden Karaman, dava ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Kamaran, "Duruşma salonunda 50 jandarma 50 polis şu an görev yapıyor. Şarkıcı Gülben Ergen de duruşma salonunda. Nevzat Bahtiyar ayrı yerde.

SON DAKİKA: Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar’dan itiraf! Salim, ’Annesi ile cinsel ilişkiye girerken Narin gördü’ dedi!

Salim Güran Enes ve Yüksel, iki ayrı boşlukta arka arkaya oturuyorlar. Salim Nevzat arasında 8 sandalye var. O sandalyelerde BARO Başkanları oturuyor. Salim, Enes içeri alınınca ona baktı. Yüksel içeri girince ona bakmadı. Göz teması kurmadı.

SON DAKİKA SON DAKİKA