Narin Güran cinayetinde hesap vakti! Türkiye'nin gözü bu davada | Video

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin itirafçı Nevzat Bahtiyar, amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına bugün başlandı. Tutuklu 4 sanığın, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre cinayet saati aynı evde oldukları tespit edilmişti. İşte Narin Güran cinayeti ile ilgili son dakika haberinin detayları.