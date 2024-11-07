Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar’dan itiraf! "Salim, 'Annesi ile cinsel ilişkiye girerken Narin gördü' dedi" | Video

Narin Güran davası bugün başladı. Duruşmada sanık kürsüsüne ilk olarak itirafçı Nevzat Bahtiyar çıktı. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ile Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, davanın detaylarını A Haber ekranlarında Türkiye'ye anlattı. Nevzat'ın duruşmada, "Amca Salim bana 'annesi ile cinsel ilişkiye girerken Narin gördü ben de öldürdüm' dedi" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Bu itiraf üzerine baba gözyaşlarını tutamadı.