Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde korkulan oldu! Baraj çöktü arama çalışmalarına ara verildi: Afetin boyutu o görüntüde!

SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde korkulan oldu! Baraj çöktü arama çalışmalarına ara verildi: Afetin boyutu o görüntüde!

SON DAKİKA… Dünyanın gözü kulağı Nepal'de çarşamba günü yaşanan sel ve heyelan felaketindeydi. Felakette bilanço giderek ağırlaşırken, can kaybı 469'a yükseldi. Bin 300 kişiden ise haber alınamadığı belirtildi. Arama çalışmaları devam ederken Çin'den korkutan bir uyarı geldi. Uzmanlar, bölgedeki herhangi bir hareketliliğin ikinci bir sele yol açabileceğini belirtti. Bunun üzerine tüm arama kurtarma ekiplerine geri çekilin talimatı verildi. Öte yandan çekilen uydu görüntüleri facianın boyunu gözler önüne serdi. İşte Nepal'de yaşanan ve dünyayı sarsan afette yaşanan son dakika gelişmeler…

Giriş Tarihi: 28.08.2026 09:31 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 09:35