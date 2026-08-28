Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde korkulan oldu! Baraj çöktü arama çalışmalarına ara verildi: Afetin boyutu o görüntüde!

SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde korkulan oldu! Baraj çöktü arama çalışmalarına ara verildi: Afetin boyutu o görüntüde!

SON DAKİKA… Dünyanın gözü kulağı Nepal'de çarşamba günü yaşanan sel ve heyelan felaketindeydi. Felakette bilanço giderek ağırlaşırken, can kaybı 469'a yükseldi. Bin 300 kişiden ise haber alınamadığı belirtildi. Arama çalışmaları devam ederken Çin'den korkutan bir uyarı geldi. Uzmanlar, bölgedeki herhangi bir hareketliliğin ikinci bir sele yol açabileceğini belirtti. Bunun üzerine tüm arama kurtarma ekiplerine geri çekilin talimatı verildi. Öte yandan çekilen uydu görüntüleri facianın boyunu gözler önüne serdi. İşte Nepal'de yaşanan ve dünyayı sarsan afette yaşanan son dakika gelişmeler…

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 28.08.2026 09:31 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 09:35
SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde korkulan oldu! Baraj çöktü arama çalışmalarına ara verildi: Afetin boyutu o görüntüde!

SON DAKİKA… Himalayalar'ın eteklerinde çarşamba sabahı yaşanan felaketin etkisi, dünyayı sarstı. Nepal, tarihinin en büyük afetlerinden birini yaşadı. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde ve çevresinde Çarşamba günü yaşanan selde, bilanço giderek ağırlaştı.

SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde korkulan oldu! Baraj çöktü arama çalışmalarına ara verildi: Afetin boyutu o görüntüde!

Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaket nedeniyle sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Kathmandu Post'un haberine göre, Nepal polisinden yapılan açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 469'a çıktığı belirtildi.

SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde korkulan oldu! Baraj çöktü arama çalışmalarına ara verildi: Afetin boyutu o görüntüde!

Nepalli yetkililer, sel suları nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığını, yolların hasar aldığını ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiğini bildirdi. Associated Press (AP) ajansına konuşan yetkililer, aralarında yabancıların da bulunduğu 1300'den fazla kişinin kayıp olduğunu açıklamıştı.

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SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde korkulan oldu! Baraj çöktü arama çalışmalarına ara verildi: Afetin boyutu o görüntüde!

Nepal'deki sel nedeniyle Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 558 kişiden ise haber alınamadığı bildirilmişti.

SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde korkulan oldu! Baraj çöktü arama çalışmalarına ara verildi: Afetin boyutu o görüntüde!

UZMANLAR, BUZUL ÇÖKMESİNE İŞARET EDİYOR

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti. Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar da sele bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığın neden olduğunu belirtmişti.

SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde korkulan oldu! Baraj çöktü arama çalışmalarına ara verildi: Afetin boyutu o görüntüde!

İKİNCİ SEL UYARISI: ARAMA ÇALIŞMALARI DURDURULDU

Tibet'te heyelan sonucu oluşan gölün patlaması ve ikinci bir sele yol açması endişesiyle Çin'in kurtarma çalışmaları askıya alındı. Yetkililer, Çarşamba günü sel sularıyla tahrip olan Nepal ve Tibet arasındaki kara sınırı olan Gyriong limanı yakınlarındaki yükselen su seviyesini izliyor.

SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde korkulan oldu! Baraj çöktü arama çalışmalarına ara verildi: Afetin boyutu o görüntüde!

Ancak saatlerce süren şiddetli yağmurun ardından, gölün önümüzdeki günlerde taşabileceğinden endişe ediyorlar. Çin devlet medyasında yer alan haberlere göre, bölgedeki kurtarma ekiplerine tüm operasyonları durdurmaları talimatı verildi.

SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde korkulan oldu! Baraj çöktü arama çalışmalarına ara verildi: Afetin boyutu o görüntüde!

KORKULAN OLDU: BARAJ ÇÖKTÜ

Nepal-Çin sınırında yüzlerce kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin ardından bölgede yeni bir acil durum yaşanıyor. Tibet tarafında heyelan enkazının bir nehri tıkamasıyla oluşan doğal barajın çöktüğü ve büyük miktarda suyun Nepal'e doğru ilerlemeye başladığı bildirildi.

SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde korkulan oldu! Baraj çöktü arama çalışmalarına ara verildi: Afetin boyutu o görüntüde!

Nepal polisi, gelişmenin ardından Bhote Koshi ve Trishuli nehirleri boyunca yaşayanlara acilen yüksek ve güvenli bölgelere çıkmaları çağrısında bulundu.

Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında görev alan güvenlik güçleri ve kurtarma ekiplerine de faaliyetlerini durdurarak güvenli noktalara çekilmeleri talimatı verildi.

SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde korkulan oldu! Baraj çöktü arama çalışmalarına ara verildi: Afetin boyutu o görüntüde!

KIZILHAÇ: 10 BİN AİLE EVİNİ KAYBETTİ

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Nepal Delegasyon Başkanı David Fisher, Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa ve çevresinde meydana gelen sel nedeniyle en az 10 bin ailenin evini kaybettiğini bildirdi.

SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde korkulan oldu! Baraj çöktü arama çalışmalarına ara verildi: Afetin boyutu o görüntüde!

IFRC'nin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre Fisher, Nepal'deki sel felaketine ilişkin İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye değerlendirmelerde bulundu. "En az 10 bin aile evini kaybetti." ifadesini kullanan Fisher, selin yaşandığı bölgedeki tüm köy ve pazarların yok olduğunu söyledi.

SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde korkulan oldu! Baraj çöktü arama çalışmalarına ara verildi: Afetin boyutu o görüntüde!

Fisher, aniden yaşanan sel felaketinin topluluklar üzerindeki yıkıcı etkisine işaret ederek, yollar ve köprüler yıkıldığı için bazı bölgelere sadece helikopterle ulaşılabildiğini vurguladı. Nepal Kızılhaç ekiplerinin, etkilenen ailelere acil barınak, yatak ve battaniye desteği sağladığını da kaydeden Fisher, su kaynaklı hastalık riskinin artması nedeniyle temiz suyun acil bir öncelik olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde korkulan oldu! Baraj çöktü arama çalışmalarına ara verildi: Afetin boyutu o görüntüde!

Öte yandan IFRC Sözcüsü Tommaso Della Longa, CNN'e yaptığı açıklamada, "Nepal'de durum felaket boyutunda." dedi. IFRC, dün Rasuwa ve çevresinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle müdahaleyi desteklemek için yaklaşık 1 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 60 milyon Türk lirası) tutarında acil durum fonu tahsis ettiğini bildirmişti.

SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde korkulan oldu! Baraj çöktü arama çalışmalarına ara verildi: Afetin boyutu o görüntüde!

FELAKETİN BOYUTU UYDU GÖRÜNTÜSÜNDE

Öte yandan uydu görüntüleri Nepal'de yaşanan afetin boyutunu gözler önüne serdi. Onlarca ev, köprü ve yolun toprak yığını altında kaldığı görüldü...

SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde korkulan oldu! Baraj çöktü arama çalışmalarına ara verildi: Afetin boyutu o görüntüde!
SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde korkulan oldu! Baraj çöktü arama çalışmalarına ara verildi: Afetin boyutu o görüntüde!
SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde korkulan oldu! Baraj çöktü arama çalışmalarına ara verildi: Afetin boyutu o görüntüde!
SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde korkulan oldu! Baraj çöktü arama çalışmalarına ara verildi: Afetin boyutu o görüntüde!
SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde korkulan oldu! Baraj çöktü arama çalışmalarına ara verildi: Afetin boyutu o görüntüde!
SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde korkulan oldu! Baraj çöktü arama çalışmalarına ara verildi: Afetin boyutu o görüntüde!
SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde korkulan oldu! Baraj çöktü arama çalışmalarına ara verildi: Afetin boyutu o görüntüde!
SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde korkulan oldu! Baraj çöktü arama çalışmalarına ara verildi: Afetin boyutu o görüntüde!
SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde korkulan oldu! Baraj çöktü arama çalışmalarına ara verildi: Afetin boyutu o görüntüde!
SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde korkulan oldu! Baraj çöktü arama çalışmalarına ara verildi: Afetin boyutu o görüntüde!
SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde korkulan oldu! Baraj çöktü arama çalışmalarına ara verildi: Afetin boyutu o görüntüde!