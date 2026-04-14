SON DAKİKA… Şanlıurfa'da lisede pompalı saldırdı! 19 yaşındaki Ömer Ket dehşet saçtı: 16 yaralı!

SON DAKİKA… Şanlıurfa Siverek'te bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sabah saatlerinde silah sesleri yükseldi! Olay yerine hemen güvenlik güçleri sevk edildi. Okulun çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, ilk bilgilere göre 16 kişinin yaralandığı öğrenildi. Saldırgan ise 19 yaşındaki Ömer Ket'ti… Pompalı tüfekle dehşet saçan Ket, etkisiz hale getirilirken okulun güvenlik kamerası yaşanan korku dolu anları saniye saniye kaydetti. İşte korkunç saldırının ayrıntıları…

LÜTFÜ YALGI
Giriş Tarihi: 14.04.2026 12:20 Güncelleme Tarihi: 14.04.2026 13:11
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde öğrenci olduğu belirtilen Ömer Ket isimli öğrenci pompalı tüfekle okulda dehşet saçtı.

İŞTE O SALDIRGAN!

Olay yerine çok sayıda polis, jandarma ekipleri ile özel harekat timleri sevk edildi. Öte yandan feci olay anbean güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Okulda saklanan Ömer Ket'in etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Lisedeki saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırgan Ömer Ket'in okul koridorlarında tüfekle dolaşırken, mermisini doldurup ateş açtığı ve öğrencilerin kendilerini sınıflara kapatıp korumaya çalıştığı görüldü.

YARALI SAYISI 16'YA YÜKSELDİ

Yaralı sayısı 16'ya yükseldi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yaralılar arasında 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisinin olduğu belirtildi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ: SALDIRGAN 2007 DOĞUMLU

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak saldırıyla ilgili konuşarak, "16 yaralımız var. İki öğretmenimiz, iki öğrencimizin sağlık durumunun hekimlerimiz tarafından orta seviyede değerlendirilmesi üzerine il merkezindeki hastanelerimize sevkleri yapılmıştır. Diğer yaralılarımızdan 12 kişinin tedavisi ise Siverek'teki Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir.

Olay tüm yönleriyle detaylı bir şekilde araştırılmaktadır. Saldırganın okulun eski öğrencisi olduğu, yalnızca dokuzuncu sınıfa kadar eğitim gördüğü ve sonrasında açık öğretim lisesine kaydının bulunduğu tespit edilmiştir. 2007 doğumlu olan şahıs, okul içerisinde polisimizin müdahalesiyle etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada kendi canına kıyarak ateş etmek suretiyle hayatını kaybetmiş, ölü olarak ele geçirilmiştir. Okul tahliye edilmiştir.

Şu anda Siverek Devlet Hastanesi'ndeyiz ve bu üzücü olayın tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde soruşturulması için çalışmalar yürütülmektedir. Başsavcılığımız gerekli adli süreçleri başlatmış olup biz de idari süreçleri incelemekteyiz. Tüm Siverek'e, Şanlıurfa'ya, ülkemize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Okullarımızın güvenliği için tüm tedbirleri almamıza rağmen bu tür münferit olaylar yaşanabilmektedir. Gerekli incelemeler yapılacaktır. Yaralılarımızın durumunu yakından takip ediyoruz ve hepsine Allah'tan şifa diliyoruz. Eğitim camiamıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI: ÖNÜNE GELENE SIKTI

Görgü tanıklarından Gökhan Başaranoğlu, "17-18 yaşlarında bir çocuktu. Dış kapıdan içeri girer, girmez elindeki uzun namlulu silahla ateş açmaya başladı. Önce sağa sola, ardından da okula ateş açtı. Daha sonra koşarak okul içerisine girdi. İçerde direkt önüne gelene sıktı. Daha sonra öğrenciler bağırdı, herkes bir yere kaçtı" dedi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanlığı'ndan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okulda pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bugün sabah saatlerinde, 2007 doğumlu ve okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ö.K. tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisi vatandaşımız yaralanmış olup, yaralılarımız Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır.

Saldırıyı pompalı tüfekle gerçekleştiren şahıs, olayın ardından aynı silahla intihar etmiştir. Olayla ilgili olarak güvenlik birimlerimiz tarafından geniş çaplı inceleme başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

O ANLARI ANLATTI

Yaralı öğrencilerin bazılarının silahlı saldırıdan kaçmak için camdan atladığı öğrenilirken, güvenlik güçlerince okulda bulunan öğrencilerin büyük bölümünün tahliye edildiği öğrenildi.

