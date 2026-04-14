SON DAKİKA… Şanlıurfa’da lisede pompalı saldırdı! 19 yaşındaki Ömer Ket dehşet saçtı: 16 yaralı!
SON DAKİKA… Şanlıurfa’da lisede pompalı saldırdı! 19 yaşındaki Ömer Ket dehşet saçtı: 16 yaralı!
SON DAKİKA… Şanlıurfa Siverek'te bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sabah saatlerinde silah sesleri yükseldi! Olay yerine hemen güvenlik güçleri sevk edildi. Okulun çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, ilk bilgilere göre 16 kişinin yaralandığı öğrenildi. Saldırgan ise 19 yaşındaki Ömer Ket'ti… Pompalı tüfekle dehşet saçan Ket, etkisiz hale getirilirken okulun güvenlik kamerası yaşanan korku dolu anları saniye saniye kaydetti. İşte korkunç saldırının ayrıntıları…
Giriş Tarihi: 14.04.2026 12:20
Güncelleme Tarihi: 14.04.2026 13:11