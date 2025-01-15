Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Serenay Sarıkaya ifade verdi! Adliye çıkışı açıklama yaptı: Hukuki süreç başlatacağım...

SON DAKİKA: Serenay Sarıkaya ifade verdi! Adliye çıkışı açıklama yaptı: Hukuki süreç başlatacağım...

SON DAKİKA HABERLERİ: Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen ünlü isimlerin menajeri Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi. Serenay Sarıkaya'nın adliyede muhabirlerin "5 milyon dolar aldığınız doğru mu?", "Reklam aşkı olduğu doğru mu?" sorularına gülerek cevap vermesi dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Sarıkaya, ifadesinin ardından adliye çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 15.01.2025 10:43 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 12:08
SON DAKİKA: Serenay Sarıkaya ifade verdi! Adliye çıkışı açıklama yaptı: Hukuki süreç başlatacağım...

Son dakika haberleri: Rekabet Kurulu'nun menajerlik şirketleri ve kast ajanslarıyla ilgili başlattığı soruşturmanın ardından ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada ortaya atılan iddiaları didik didik inceliyor.

SON DAKİKA: Serenay Sarıkaya ifade verdi! Adliye çıkışı açıklama yaptı: Hukuki süreç başlatacağım...

Oyunculuk ajansı sahibi Ayşe Barım'ın şirketine bağlı çalışan Serenay Sarıkaya da reklam aşkı iddialarıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in yaşadığı birlikteliğin gerçek olmadığı, reklam aşkı için bir iş adamından ikiliye, Barım üzerinden 5 milyon dolar verildiği iddia edildi.

SON DAKİKA: Serenay Sarıkaya ifade verdi! Adliye çıkışı açıklama yaptı: Hukuki süreç başlatacağım...

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Dizi ve sinema sektöründeki tekelleşme ve zorbalıkla ilgili ortaya atılan iddiaların ardından soruşturmasını titizlikle yürüten Başsavcılık, Ayşe Barım'ın yurt dışına kaçma şüphesinin olması nedeniyle hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.

SON DAKİKA: Serenay Sarıkaya ifade verdi! Adliye çıkışı açıklama yaptı: Hukuki süreç başlatacağım...

SERENAY SARIKAYA İFADEYE GELDİ

Soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadeye çağrılan Serenay Sarıkaya İstanbul Adliyesi'ne geldi. Sarıkaya burada savcılığa o iddialar hakkında ifade verecek.

SON DAKİKA: Serenay Sarıkaya ifade verdi! Adliye çıkışı açıklama yaptı: Hukuki süreç başlatacağım...

"5 MİLYON DOLAR ALDIĞINIZ DOĞRU MU?"

Öte yandan Serenay Sarıkaya'nın adliyede muhabirlerin "5 milyon dolar aldığınız doğru mu?", "Reklam aşkı olduğu doğru mu?" sorularına gülerek cevap vermesi dikkatlerden kaçmadı.

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