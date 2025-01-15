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SON DAKİKA: Serenay Sarıkaya ifade verdi! Adliye çıkışı açıklama yaptı: Hukuki süreç başlatacağım...
SON DAKİKA: Serenay Sarıkaya ifade verdi! Adliye çıkışı açıklama yaptı: Hukuki süreç başlatacağım...
SON DAKİKA HABERLERİ: Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen ünlü isimlerin menajeri Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi. Serenay Sarıkaya'nın adliyede muhabirlerin "5 milyon dolar aldığınız doğru mu?", "Reklam aşkı olduğu doğru mu?" sorularına gülerek cevap vermesi dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Sarıkaya, ifadesinin ardından adliye çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 15.01.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 12:08