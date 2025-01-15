Ayşe Barım soruşturmasında, Serenay Sarıkaya ifade vermek için adliyede | Video

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, oyuncu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifade vermek için adliyeye geldi.