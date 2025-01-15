Serenay Sarıkaya ifade verdi! Adliye çıkışı açıklama yaptı: "Hukuki süreç başlatacağım..." | Video
Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen ünlü isimlerin menajeri Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi. Sarıkaya, ifadesinin ardından adliye çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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