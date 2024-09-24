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SON DAKİKA... Tiktok fenomeni Kübra Aykut intihar etti: Sevgilisi Dilan Polat'ın en yakını çıktı!

Son dakika... Tiktok fenomeni Kübra Aykut, İstanbul Sultanbeyli'de yaşadığı lüks bir sitenin 5'inci katındaki dairesinden atlayarak hayatına son verdi. Aykut'un ölümünden saatler önce "Kilo alamıyorum" diyerek paylaşım yapması ve evini temizlediği anlarını yayınlaması dikkat çekti. Kübra Aykut'un sevgilisinin ise kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan ve kısa süre önce tahliye olan Dilan Polat'ın avukatı Enes Çetinkaya olduğu belirlendi. Kübra Aykut'un ölümünü, bıraktığı o mektup aydınlatacak!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 24.09.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 09:08
SON DAKİKA... Tiktok fenomeni Kübra Aykut intihar etti: Sevgilisi Dilan Polat’ın en yakını çıktı!

Son dakika haberi… Şoke eden haber İstanbul Sultanbeyli'de gece saatlerinde yaşandı. Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı lüks bir sitenin 5'inci katındaki dairesinden atladı.

SON DAKİKA... Tiktok fenomeni Kübra Aykut intihar etti: Sevgilisi Dilan Polat’ın en yakını çıktı!

Site güvenliği tarafından durumun haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekibi çağırıldı. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin, yaptıkları kontrolde Kübra Aykut'un hayatını kaybettiği anlaşıldı.

SON DAKİKA... Tiktok fenomeni Kübra Aykut intihar etti: Sevgilisi Dilan Polat’ın en yakını çıktı!

Kübra Aykut'un cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından morga kaldırıldı.

SON DAKİKA... Tiktok fenomeni Kübra Aykut intihar etti: Sevgilisi Dilan Polat’ın en yakını çıktı!

İNTİHAR ETMEDEN ÖNCE EVİNİ TEMİZLEMİŞ

Kübra Aykut'un intihar etmeden önce evini temizlediği ve o anları sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA... Tiktok fenomeni Kübra Aykut intihar etti: Sevgilisi Dilan Polat’ın en yakını çıktı!

Öte yandan Kübra Aykut'un sevgilim diye bahsettiği kişi ise fenomen Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya çıktı. Kübra Aykut'un ölüm haberini alan Dilan Polat ile Engin Polat, soluğu hastanede aldı.

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