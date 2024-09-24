SON DAKİKA... Tiktok fenomeni Kübra Aykut intihar etti: Sevgilisi Dilan Polat'ın en yakını çıktı!

Son dakika... Tiktok fenomeni Kübra Aykut, İstanbul Sultanbeyli'de yaşadığı lüks bir sitenin 5'inci katındaki dairesinden atlayarak hayatına son verdi. Aykut'un ölümünden saatler önce "Kilo alamıyorum" diyerek paylaşım yapması ve evini temizlediği anlarını yayınlaması dikkat çekti. Kübra Aykut'un sevgilisinin ise kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan ve kısa süre önce tahliye olan Dilan Polat'ın avukatı Enes Çetinkaya olduğu belirlendi. Kübra Aykut'un ölümünü, bıraktığı o mektup aydınlatacak!