Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut'un ölmeden önce evini temizlediği görüntüler ortaya çıktı | Video
Sultanbeyli'de oturduğu lüks sitede intihar eden sosyal medya fenomeni Kübra Aykut'un hayatını kaybetmeden 5 saat önce sosyal medya üzerinden paylaştığı evini temizlediği görüntüler ortaya çıktı.
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