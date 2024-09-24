İntihar eden fenomen Kübra Aykut’un veda mektubu ortaya çıktı | Video
Sultanbeyli’deki evinin 5. katından atlayarak hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Kübra Aykut’un yazdığı veda mektubu ortaya çıktı. Aykut mektubunda, “Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim” ifadelerini kullandı.
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