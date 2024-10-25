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SON DAKİKA: TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yeni detaylar! Güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı: Kebapçıda geçen 2 saat

Son dakika haberleri: TUSAŞ'a hain saldırı gerçekleştiren teröristlerin saldırı öncesi neler yaptıkları da adım adım tespit edilmeye başlandı. Terör eylemleri için eğitim almış biri kadın 2 teröristin, çift görünümü vererek bir kebapçıda 2 saat vakit geçirdikleri, nakit ödeme yaptıkları ve kadın teröristin tek başına bindiği taksiye, yol üzerinde diğer teröristin malzemelerle birlikte alındığı belirlendi. Teröristlerin, özellikle meskun mahalde tercih edilen uzun namlulu silahları yanlarına aldığı, vardiya çıkış saatinin de bilinçli şekilde seçildiği tespit edildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Giriş Tarihi: 25.10.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 09:54
SON DAKİKA: TUSAŞ’a yönelik terör saldırısında yeni detaylar! Güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı: Kebapçıda geçen 2 saat

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü nizamiye girişine yönelik 1 yıl önce gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından, terör örgütünün yeni hedefi aynı yöntemi kullanarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesisleri oldu.

SON DAKİKA: TUSAŞ’a yönelik terör saldırısında yeni detaylar! Güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı: Kebapçıda geçen 2 saat

Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemelerde iki saldırı arasında birçok benzerliğe rastlandı. Soruşturmayı yürüten güvenlik güçlerin iki örgüt üyesinin TUSAŞ'a nasıl ulaştığının adım adım takibine başladı.

SON DAKİKA: TUSAŞ’a yönelik terör saldırısında yeni detaylar! Güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı: Kebapçıda geçen 2 saat

KEBAPÇIDA GEÇEN 2 SAAT

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde biri kadın iki teröristin, çift görünümü vererek saldırı saatine kadar zaman geçirdikleri ortaya çıktı. Eğitimli oldukları düşünülen teröristlerin hazırlanan plan çerçevesinde hareket ettikleri görüldü. Dikkat çekmemek için her detayı düşünen teröristler, ilçenin merkezindeki bir kebapçıya saat 10:45 sıralarında giriş yaptıkları ve yaklaşık 2 saat boyunca burada vakit geçirip yemek yedikleri tespit edildi.

SON DAKİKA: TUSAŞ’a yönelik terör saldırısında yeni detaylar! Güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı: Kebapçıda geçen 2 saat

Ödemeyi nakit para ile yapan teröristler, dikkat çekmemek için el ele tutuşarak ilçede bir süre dolaştıkları belirlendi. Erkek teröristin, ilçedeki bir kıraathaneye girip tuvalet ihtiyacı olduğunu söyleyerek içeri girdiği, çıkışta ise sırt çantasını giriş kapısına bırakarak "5 dakika sonra döneceğini" söylediği öğrenildi. Kadın teröristle birlikte geri gelip çantayı aldıktan sonra oradan ayrıldıkları belirlendi.

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SON DAKİKA: TUSAŞ’a yönelik terör saldırısında yeni detaylar! Güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı: Kebapçıda geçen 2 saat

KADIN TERÖRİST TEK BAŞINA TAKSİYE BİNDİ

Güvenlik kamerası görüntülerinde kadın teröristin, TUSAŞ'a 12 kilometre uzaklıkta bulunan bir taksi durağına müşteri gibi gelerek bir süre beklediği ve Murat Arslan'a ait olan taksiye binmek için aracın ön kapısında beklediği görüldü. Kadın teröristin normal bir müşteri gibi tek başına taksiye binmesinin ardından Arslan'ın kontrollündeki araçla Kahramankazan'da bulunan duraktan uzaklaştıkları görüldü.

İşte teröristin ve taksicinin son görüntüsü

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