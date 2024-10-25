SON DAKİKA: TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yeni detaylar! Güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı: Kebapçıda geçen 2 saat

Son dakika haberleri: TUSAŞ'a hain saldırı gerçekleştiren teröristlerin saldırı öncesi neler yaptıkları da adım adım tespit edilmeye başlandı. Terör eylemleri için eğitim almış biri kadın 2 teröristin, çift görünümü vererek bir kebapçıda 2 saat vakit geçirdikleri, nakit ödeme yaptıkları ve kadın teröristin tek başına bindiği taksiye, yol üzerinde diğer teröristin malzemelerle birlikte alındığı belirlendi. Teröristlerin, özellikle meskun mahalde tercih edilen uzun namlulu silahları yanlarına aldığı, vardiya çıkış saatinin de bilinçli şekilde seçildiği tespit edildi.