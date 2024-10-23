İşte teröristin ve taksicinin son görüntüsü
Ankara Kahramankazan’da TUSAŞ'a yapılan saldırıda teröristler ile şehit olan taksici Murat Arslan’ın son görüntülerine SABAH ulaştı. Görüntülerde kadın teröristin müşteri olarak Arslan’a ait taksiye bindiği görülürken, erkek teröristin ise yol üzerinden alınmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:16
İşte teröristin ve taksicinin son görüntüsü 23.10.2024 | 20:17
00:05
01:35
02:57
TUSAŞ'a terör saldırısı! Bakan Yerlikaya'dan önemli açıklamalar 23.10.2024 | 18:39
03:09
31:41
SON DAKİKA TUSAŞ'a terör saldırısı açıklaması 3 Şehit , 14 yaralı 23.10.2024 | 17:53
16:57
TUSAŞ'a terör saldırısı çatışma sürüyor! CANLI YAYIN 23.10.2024 | 16:39
00:55
ANKARA TUSAŞ tesislerine terör saldırısı! Şehit ve yaralılar var 23.10.2024 | 16:17
00:23
04:29
Ankara TUSAŞ tesislerinde çatışma anı kamerada 23.10.2024 | 16:09
04:25
SON DAKİKA | TUSAŞ'ta patlama ve çatışma anı kamerada 23.10.2024 | 16:05
02:30
15:00
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısı ne anlama geliyor? 23.10.2024 | 14:49
07:40
Yeni nesil yerli savunma sanayi ürünleri SAHA EXPO’da sergileniyor | Video 23.10.2024 | 10:31
08:56
00:31
Çete mağduru anne SABAHA ‘a konuştu 23.10.2024 | 02:12
00:14
İtfaiye ekipleri Tarsus'ta bir günde 11 yangına müdahale etti 23.10.2024 | 02:07
00:43
Antalya'da Zeytinköy bölgesinde "Şafak07" huzur operasyonu 23.10.2024 | 01:47
00:09
Netanyahu’nun İHA saldırısı düzenlenen evindeki hasar görüntülendi 22.10.2024 | 20:59
10:16
Narin cinayetinde iddianame hazır! 22.10.2024 | 19:18