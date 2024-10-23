İşte teröristin ve taksicinin son görüntüsü

Ankara Kahramankazan’da TUSAŞ'a yapılan saldırıda teröristler ile şehit olan taksici Murat Arslan’ın son görüntülerine SABAH ulaştı. Görüntülerde kadın teröristin müşteri olarak Arslan’a ait taksiye bindiği görülürken, erkek teröristin ise yol üzerinden alınmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.