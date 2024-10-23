SON DAKİKA | Ankara TUSAŞ'ta patlama ve silah sesleri! Olay yerinden ilk görüntüler...
Son dakika haberleri | Ankara TUSAŞ tesislerine bombalı silahlı saldırı anı kamerada... Şehit ve yaralılar var!
Ankara Kahramankazan'da saat 15.20 sularında nizamiye girişinde canlı bomba saldırısı yapıldı. Çatışma çıkarken, Özel Harekat Timleri bölgeye sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.
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