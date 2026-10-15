SON DAKİKA…İstanbul şiddetli sağanak yağışa teslim oldu: Sulara gömülen araçlar, sele kapılan sürücüler! O anlar kameraya böyle yansıdı

Sarıyer'den Kağıthane'ye, Şişli'den Beykoz'a kadar pek çok ilçede cadde ve sokaklar göle dönerken, çok sayıda araç sulara gömüldü, mahsur kalan vatandaşlar kepçe ve kamyonlarla tahliye edildi.

İstanbul'da sağanak yağış hayatı felç etti