Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA…İstanbul şiddetli sağanak yağışa teslim oldu: Sulara gömülen araçlar, sele kapılan sürücüler! O anlar kameraya böyle yansıdı

SON DAKİKA…İstanbul şiddetli sağanak yağışa teslim oldu: Sulara gömülen araçlar, sele kapılan sürücüler! O anlar kameraya böyle yansıdı

Son dakika…. İstanbul'da dün akşam saatlerinde bastıran kuvvetli sağanak yağış nedeniyle megakentte hayat adeta durma noktasına geldi. Birçok ilçede araçlar sulara gömülürken, mahsur kalan vatandaşlar ekipler ve çevredekilerce kurtarıldı. Araçların suda sürüklendiği o anlar kameraya böyle yansıdı…

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Giriş Tarihi: 15.10.2026 09:11 Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 10:12
SON DAKİKA…İstanbul şiddetli sağanak yağışa teslim oldu: Sulara gömülen araçlar, sele kapılan sürücüler! O anlar kameraya böyle yansıdı

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli sağanak ve fırtına, megakentte adeta hayatı durdurdu.

SON DAKİKA…İstanbul şiddetli sağanak yağışa teslim oldu: Sulara gömülen araçlar, sele kapılan sürücüler! O anlar kameraya böyle yansıdı

Sarıyer'den Kağıthane'ye, Şişli'den Beykoz'a kadar pek çok ilçede cadde ve sokaklar göle dönerken, çok sayıda araç sulara gömüldü, mahsur kalan vatandaşlar kepçe ve kamyonlarla tahliye edildi.

İstanbul'da sağanak yağış hayatı felç etti

SON DAKİKA…İstanbul şiddetli sağanak yağışa teslim oldu: Sulara gömülen araçlar, sele kapılan sürücüler! O anlar kameraya böyle yansıdı

MOTOSİKLETLİLER GÖLE DÖNEN YOLDA MAHSUR KALDI!

Kağıthane'de motosikletlere uygulanan trafiğe çıkış yasağına rağmen yola çıkan motosiklet sürücüleri, sağanak nedeniyle suyla kaplanan yolda kaldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA…İstanbul şiddetli sağanak yağışa teslim oldu: Sulara gömülen araçlar, sele kapılan sürücüler! O anlar kameraya böyle yansıdı

Belediye ekipleri, yolda kalan 2 motosiklet sürücüsüne müdahale ederek, motosikletleri sudan çıkardı.

SON DAKİKA…İstanbul şiddetli sağanak yağışa teslim oldu: Sulara gömülen araçlar, sele kapılan sürücüler! O anlar kameraya böyle yansıdı

SELDE SÜRÜKLENEN OTOMOBİL BARİYERDE DURDU

Sarıyer'de akşam saatlerinde etkisini artıran yağışın ardından oluşan sel, birçok noktada hayatı olumsuz yönde etkilerken, Ayazağa'da selde sürüklenen bir otomobil bariyerde durdu.

SON DAKİKA…İstanbul şiddetli sağanak yağışa teslim oldu: Sulara gömülen araçlar, sele kapılan sürücüler! O anlar kameraya böyle yansıdı

Ayazağa'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda biriken sular, park halindeki araçları sürükledi.

İstanbul Ayazağa'da şiddetli yağış sonrası sel hasarı gün ağarınca görüldü: İşte selin sürüklediği araçlar! | Video

SON DAKİKA…İstanbul şiddetli sağanak yağışa teslim oldu: Sulara gömülen araçlar, sele kapılan sürücüler! O anlar kameraya böyle yansıdı

ONLARCA ARAÇ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ!

Kemerburgaz Cendere yolunda suya gömülen onlarca araç havadan görüntülendi. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

SON DAKİKA…İstanbul şiddetli sağanak yağışa teslim oldu: Sulara gömülen araçlar, sele kapılan sürücüler! O anlar kameraya böyle yansıdı

İETT OTOBÜSÜ MAHSUR KALDI

Sarıyer Ayazağa'da yağışın nedeniyle İETT otobüsü ve araçlar mahsur kalarak sürüklendi.

SON DAKİKA…İstanbul şiddetli sağanak yağışa teslim oldu: Sulara gömülen araçlar, sele kapılan sürücüler! O anlar kameraya böyle yansıdı

Otobüste mahsur kalan kişiler, araçların üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SON DAKİKA…İstanbul şiddetli sağanak yağışa teslim oldu: Sulara gömülen araçlar, sele kapılan sürücüler! O anlar kameraya böyle yansıdı

OTOMOBİLLER SEL SULARINDA SÜRÜKLENDİ

Şişli'de akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından sokakta oluşan sel sularına kapılarak sürüklenen kadın, çevredekilerin yardımı ile kurtarıldı.

SON DAKİKA…İstanbul şiddetli sağanak yağışa teslim oldu: Sulara gömülen araçlar, sele kapılan sürücüler! O anlar kameraya böyle yansıdı

Sarıyer Ayazağa'da ise otomobiller sel sularında sürüklendi.

SON DAKİKA…İstanbul şiddetli sağanak yağışa teslim oldu: Sulara gömülen araçlar, sele kapılan sürücüler! O anlar kameraya böyle yansıdı

VATANDAŞLAR SU DOLU ARAÇLARINDA MAHSUR KALDI!

Beykoz'da etkili olan sağanak nedeniyle yollar sular altında kaldı. Su birikintilerinin oluştuğu yollarda araçlar kalırken, bazı kişiler otomobillerinde mahsur kaldı.

SON DAKİKA…İstanbul şiddetli sağanak yağışa teslim oldu: Sulara gömülen araçlar, sele kapılan sürücüler! O anlar kameraya böyle yansıdı

Vatandaşlar, içerisi su dolan araçlarını bırakmak zorunda kaldı.

SON DAKİKA…İstanbul şiddetli sağanak yağışa teslim oldu: Sulara gömülen araçlar, sele kapılan sürücüler! O anlar kameraya böyle yansıdı

ARAÇLAR CADDELERDE İLERLEYEMEDİ!

Esenler'de yapılan uyarıların ardından etkili olan sağanak ve fırtınada bazı caddeleri su bastı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

SON DAKİKA…İstanbul şiddetli sağanak yağışa teslim oldu: Sulara gömülen araçlar, sele kapılan sürücüler! O anlar kameraya böyle yansıdı

Ümraniye'de etkili olan yağış nedeniyle Nevzat Demir Tesisleri yolunda su birikintileri oluştu. Yolda ilerlemekte güçlük çeken bazı araçlar suda mahsur kaldı.

SON DAKİKA…İstanbul şiddetli sağanak yağışa teslim oldu: Sulara gömülen araçlar, sele kapılan sürücüler! O anlar kameraya böyle yansıdı

ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İstanbul Sarıyer'de şiddetli yağışın yol açtığı hasar havadan görüntülendi. Görüntülerde, sel sularına kapılan araçların sürüklenerek üst üste yığıldığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.

SON DAKİKA…İstanbul şiddetli sağanak yağışa teslim oldu: Sulara gömülen araçlar, sele kapılan sürücüler! O anlar kameraya böyle yansıdı
SON DAKİKA…İstanbul şiddetli sağanak yağışa teslim oldu: Sulara gömülen araçlar, sele kapılan sürücüler! O anlar kameraya böyle yansıdı
SON DAKİKA…İstanbul şiddetli sağanak yağışa teslim oldu: Sulara gömülen araçlar, sele kapılan sürücüler! O anlar kameraya böyle yansıdı
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL