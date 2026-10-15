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SON DAKİKA…İstanbul şiddetli sağanak yağışa teslim oldu: Sulara gömülen araçlar, sele kapılan sürücüler! O anlar kameraya böyle yansıdı
SON DAKİKA…İstanbul şiddetli sağanak yağışa teslim oldu: Sulara gömülen araçlar, sele kapılan sürücüler! O anlar kameraya böyle yansıdı
Son dakika…. İstanbul'da dün akşam saatlerinde bastıran kuvvetli sağanak yağış nedeniyle megakentte hayat adeta durma noktasına geldi. Birçok ilçede araçlar sulara gömülürken, mahsur kalan vatandaşlar ekipler ve çevredekilerce kurtarıldı. Araçların suda sürüklendiği o anlar kameraya böyle yansıdı…
Giriş Tarihi: 15.10.2026 09:11
Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 10:12