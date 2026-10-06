Ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmişti: Acılı ailesi aylar sonra ilk kez ATV Haber'e konuştu! "Bir anda gitti melek oldu"

"İÇİNE DOĞMUŞ BİR ŞEYLER"

Anne İrtem ise, "Bana baktı. Anne ben öldüğümde sen bu evde mutlu yaşar mısın dedi. Ben de saçmalama Ece dedim. Bu ev seninle çok güzel, sen olmadan bu evi ne yapacağım dedim. Demek ki içine doğmuş bir şeyler" ifadelerini kullandı.