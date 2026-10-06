Trend Galeri Trend Yaşam Ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmişti: Acılı ailesi aylar sonra ilk kez ATV Haber'e konuştu! 'Bir anda gitti melek oldu'

Ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmişti: Acılı ailesi aylar sonra ilk kez ATV Haber'e konuştu! "Bir anda gitti melek oldu"

Başarılı oyuncu Ece İrtem, genç yaşta ansızın ölümüyle yürekleri dağlamıştı. Canından sakındığı evladını toprağa veren acılı ailesi yaşadıkları büyük acıyı aylar sonra ilk kez ATV Haber'den Özlem Aktay'a anlattı.

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Giriş Tarihi: 06.10.2026 20:19 Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 20:54
Ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmişti: Acılı ailesi aylar sonra ilk kez ATV Haber’e konuştu! Bir anda gitti melek oldu

Ünlü oyuncu Ece İrtem, 35 yaşına bastıktan bir gün sonra evinde kalp krizi geçirerek 15 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

Ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmişti: Acılı ailesi aylar sonra ilk kez ATV Haber’e konuştu! Bir anda gitti melek oldu

ÖNCEKİ GÜN DOĞUM GÜNÜYDÜ...

Vefatıyla sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğan Ece İrtem'in, acı olaydan sadece bir gün önce doğum günü olduğu öğrenildi.

Ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmişti: Acılı ailesi aylar sonra ilk kez ATV Haber’e konuştu! Bir anda gitti melek oldu

ACILI AİLE ATV HABER'E KONUŞTU

Başarılı oyuncu Ece İrtem, genç yaşta ansızın ölümüyle yürekleri dağlamıştı. Canından sakındığı evladını toprağa veren acılı ailesi yaşadıkları büyük acıyı aylar sonra ilk kez ATV Haber'den Özlem Aktay'a anlattı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmişti: Acılı ailesi aylar sonra ilk kez ATV Haber’e konuştu! Bir anda gitti melek oldu

Ece İrtem'in ailesi ATV Haber'e konuştu

Ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmişti: Acılı ailesi aylar sonra ilk kez ATV Haber’e konuştu! Bir anda gitti melek oldu

"KADERE ÇOK İNANIYORDU"

Kızının insanlığıyla ders verdiğini söylenen Baba Vural İrtem, "Ruhuyla, inancıyla, Allah'a çok inanıyordu, kadere çok inanıyordu" dedi.

Ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmişti: Acılı ailesi aylar sonra ilk kez ATV Haber’e konuştu! Bir anda gitti melek oldu

"VARLIĞI YETERDİ, NEFESİ YETERDİ"

"Hayalleri çok büyüktü. En büyük hayali bana bir yat almaktı. Ben ondan bir şey istemiyordum. Yanımda olsun veya istediğim zaman gideyim veya o gelsin. Varlığı yeterdi. nefesi yeterdi."

Ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmişti: Acılı ailesi aylar sonra ilk kez ATV Haber’e konuştu! Bir anda gitti melek oldu

"BİR ANDA GİTTİ MELEK OLDU"

Kızının boşluğunun dolmadığını söyleyen Anne Nuriye Ertem ise, "Bilmiyorum Özlem, Ece kahvaltıda ne hazırlayayım? diyecektim ama Ece yoktu. Bir anda elimden kaydı gitti, melek oldu.

Ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmişti: Acılı ailesi aylar sonra ilk kez ATV Haber’e konuştu! Bir anda gitti melek oldu

ÖLMEDEN ÖNCE VEDA ETMİŞ

Ece İrtem, bir şey içine doğduğunu hissederek ailesine veda ettiğini Baba İrtem, şöyle anlattı: "Biliyor musun dedi. Sen ölmeyeceksin. Beni toprağa sen koyacaksın. Çıldırdım. Kzım ne diyorsun bilmediğimiz bir şeyler mi var? Yok ben görüyorum" Allah düşmanınım başına vermesin evlat acısını."

Ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmişti: Acılı ailesi aylar sonra ilk kez ATV Haber’e konuştu! Bir anda gitti melek oldu

"İÇİNE DOĞMUŞ BİR ŞEYLER"

Anne İrtem ise, "Bana baktı. Anne ben öldüğümde sen bu evde mutlu yaşar mısın dedi. Ben de saçmalama Ece dedim. Bu ev seninle çok güzel, sen olmadan bu evi ne yapacağım dedim. Demek ki içine doğmuş bir şeyler" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmişti: Acılı ailesi aylar sonra ilk kez ATV Haber’e konuştu! Bir anda gitti melek oldu

AVUKATI İLK AÇIKLAMAYI YAPTI

Ece İrtem'in ani vefatının ardından avukatı Uğur Gökkoyun açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmişti: Acılı ailesi aylar sonra ilk kez ATV Haber’e konuştu! Bir anda gitti melek oldu

Gökkoyun şu ifadeleri kullandı: "Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12.00 sıralarında vefat etmiştir. Olay, kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi sunuyorum."

Ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmişti: Acılı ailesi aylar sonra ilk kez ATV Haber’e konuştu! Bir anda gitti melek oldu

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Ünlü oyuncunun vefat etmeden önceki son görüntülerine ATV Ana Haber ulaştı!

Ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı | Video

Ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmişti: Acılı ailesi aylar sonra ilk kez ATV Haber’e konuştu! Bir anda gitti melek oldu
Ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmişti: Acılı ailesi aylar sonra ilk kez ATV Haber’e konuştu! Bir anda gitti melek oldu

ÖNCE ANNESİ SONRA DA ARKADAŞIYLA BULUŞTU

Dün 35.yaşına giren Oyuncu İrtem, önce akşam 18.00'de bir mekanda annesi ile görüntülendi. Oyuncu daha sonra saat 20.00'de bir arkadaşı ile buluştu.

Ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmişti: Acılı ailesi aylar sonra ilk kez ATV Haber’e konuştu! Bir anda gitti melek oldu

ANNESİ İLE BİNAYA GİRDİĞİ GÖRÜNTÜLER

Saatler akşam 20.40'ı gösterdiğinde ünlü oyuncunun annesi ile binaya girdiği kameralara yansıdı.

Ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmişti: Acılı ailesi aylar sonra ilk kez ATV Haber’e konuştu! Bir anda gitti melek oldu

Ani vefatıyla sevenlerini üzen oyuncu İrtem, evinden son kez cenaze aracıyla çıktı. Ünlü oyuncunun yakınları da evinin önüne akın etti.

Ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmişti: Acılı ailesi aylar sonra ilk kez ATV Haber’e konuştu! Bir anda gitti melek oldu

ÖN OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

Ünlü oyuncunun ölüm sebebinin nedeni Adli Tıp'tan gelecek ön otopsi raporu ile kesinleşecek.

Ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmişti: Acılı ailesi aylar sonra ilk kez ATV Haber’e konuştu! Bir anda gitti melek oldu

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASINA KATILMIŞ

Ünlü oyuncu ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına katılarak 7.soruya kadar gelmişti

Ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmişti: Acılı ailesi aylar sonra ilk kez ATV Haber’e konuştu! Bir anda gitti melek oldu

SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI!

Sanat dünyasını yasa boğan bu acı kaybın ardından, İrtem'in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmişti: Acılı ailesi aylar sonra ilk kez ATV Haber’e konuştu! Bir anda gitti melek oldu

Vefatından sadece 5 gün önce çıktığı Uzak Doğu seyahatinden kareleri takipçileriyle paylaşan genç oyuncunun hayat dolu fotoğrafları, sevenleri için buruk bir anı olarak kaldı.

Ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmişti: Acılı ailesi aylar sonra ilk kez ATV Haber’e konuştu! Bir anda gitti melek oldu

Sanatçı dostları ve takipçileri, gönderinin altına yaptıkları yorumlarla üzüntülerini dile getirdi.

Ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmişti: Acılı ailesi aylar sonra ilk kez ATV Haber’e konuştu! Bir anda gitti melek oldu

ECE İRTEM KİMDİR?

Ece İrtem, 14 Haziran 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Müzik eğitimini Opera ve Şan Anasanat Dalı Bölümünde tamamlayarak 2014 yılında üçüncülük derecesiyle mezun oldu. Eğitimi süresince; İzmir Devlet Opera ve Balesi (İzdob) Genel Müdürü Aytül Büyüksaraç (soprano), Levent Gündüz (tenor), Paolo Susanni, Esra Mamaç ve Anna Chubuchenko (mezzosoprano) gibi dünyaca tanınan değerli sanatçılarla birlikte çalışma fırsatı buldu.

Ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmişti: Acılı ailesi aylar sonra ilk kez ATV Haber’e konuştu! Bir anda gitti melek oldu

SPOR VE OYUNCULUK KARİYERİ

İlk Yıllar ve Spor: 1.72 metre boyunda olan İrtem, ilkokul yıllarından itibaren lisanslı olarak koşuculuk yaptı.

Tiyatroyla Tanışması: Oyunculuğa olan ilgisi de yine ilkokul yıllarında, okul piyesleri için kendi yazdığı skeçlerle başladı ve bu tutkusunu hayatından hiç çıkarmadı.

Ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmişti: Acılı ailesi aylar sonra ilk kez ATV Haber’e konuştu! Bir anda gitti melek oldu

İstanbul Dönemi ve Eğitimleri: İstanbul'a geldikten sonra 2014-2015 yılları arasında Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmişti: Acılı ailesi aylar sonra ilk kez ATV Haber’e konuştu! Bir anda gitti melek oldu

O SÖZLERİ YÜREK YAKTI!

Doğum gününden sadece bir gün sonra gelen bu acı haberin ardından, Ece İrtem'in geçmişte verdiği bir röportaj yeniden gündeme geldi.