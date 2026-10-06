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Ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmişti: Acılı ailesi aylar sonra ilk kez ATV Haber'e konuştu! 'Bir anda gitti melek oldu'
Ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmişti: Acılı ailesi aylar sonra ilk kez ATV Haber'e konuştu! "Bir anda gitti melek oldu"
Başarılı oyuncu Ece İrtem, genç yaşta ansızın ölümüyle yürekleri dağlamıştı. Canından sakındığı evladını toprağa veren acılı ailesi yaşadıkları büyük acıyı aylar sonra ilk kez ATV Haber'den Özlem Aktay'a anlattı.
Giriş Tarihi: 06.10.2026 20:19
Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 20:54