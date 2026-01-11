Trend Galeri Trend Yaşam Yarın Yalova’da okullar tatil mi? Gözler Valilik kararında! 12 Ocak Pazartesi Yalova’da okul var mı?

Yalova'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların durumu yakından takip ediliyor. Kar yağışı ve soğuk hava uyarıları sonrası 12 Ocak Pazartesi günü için eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği araştırılıyor. Peki, yarın Yalova'da okullar tatil mi? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 11.01.2026 13:42
Meteorolojik değerlendirmeler Yalova'da kış şartlarının etkisini artırabileceğine işaret ediyor. Kar ve buzlanma riski nedeniyle eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak edilirken, gözler Yalova Valiliği'nden gelecek açıklamalara çevrildi. 12 Ocak Pazartesi Yalova'da okul var mı?

12 OCAK PAZARTESİ YALOVA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü Yalova'da eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Yalova Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.

Öğrenci ve veliler süreci yakından takip ederken, resmi bir karar alınması halinde haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

68 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük bölümünde etkili olacak fırtına, kuvvetli yağış ve çığ riski nedeniyle 68 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu.

O iller şu şekilde:

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Düzce.