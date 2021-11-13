Meme kanseri ile savaşan şarkıcı Şimal'e nişanlısı Necati Arıcı'dan büyük sürpriz! Hastane odasında duygusal anlar...

Ünlü şarkıcı Şimal, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan biyopsinin ardından kendisine 'meme kanseri' teşhisi konulduğunu açıklayan Şimal, bir süredir kemoterapi görüyordu. Hastanede tedavisi süren şarkıcı Şimal’i nişanlısı Necati Arıcı ise bir an olsun yalnız bırakmıyor. Dün bir operasyon geçiren Şimal, narkoz etkisinde nişanlısının parmağına taktığı yüzüğü görünce çok şaşırdı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcının, "Bana sarılır mısın?" sözleri ise görenleri duygulandırdı.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 13.11.2021 16:47 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 17:15

Şarkıcı Şimal, son dönemde yaşadığı sağlık sorunları ile gündemde. Üzücü haberi takipçileriyle paylaşan şarkıcı Şimal, yapılan biyopsinin ardından kendisine 'meme kanseri' teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

Bir süredir kemoterapi gören ünlü isim, "Dışımı süslerken içimi unutmuşum. Lütfen benim gibi kendinizi ertelemeyin" demişti.

Hastanede tedavisi süren şarkıcı Şimal'i nişanlısı Necati Arıcı ise bir an olsun yalnız bırakmıyor.

DUYGUSAL ANLAR Dün bir operasyon geçiren Şimal, narkoz etkisinde nişanlısının parmağına taktığı yüzüğü görünce şaşkına uğradı. Şimal, "Bana sarılır mısın?" dediği anları takipçileriyle paylaştı. Şimal'in paylaştığı videoyu görenler duygusal anlar yaşadı. Kanser tedavisi gören Ünlü şarkıcı Şimal'den duygusal paylaşım! Nişanlısı Necati Arıcı...

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Nişantaşı'nda objektiflere yansıyınca bir ameliyat daha geçireceğini ve bir göğsünün alınacağını söyleyen Şimal, şunları dile getirmişti:

"43 kiloya kadar düşmüştüm. Çok uzun bir süre sahnelerden uzak kaldım. Hastalığımda hiç bu kadar destek göreceğimi tahmin etmezdim.

Meğer ne çok sevenim varmış. Demet Akalın, Bengü, Derya Uluğ, Koray Avcı, Merve Özbey, daha sayamayacağım birçok arkadaşım destekleri hiç eksik etmediler.