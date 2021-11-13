Kanser tedavisi gören Ünlü şarkıcı Şimal'den duygusal paylaşım! Nişanlısı Necati Arıcı...

Ünlü şarkıcı Şimal, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan biyopsinin ardından kendisine 'meme kanseri' teşhisi konulduğunu açıklayan Şimal, bir süredir kemoterapi görüyordu. Hastanede tedavisi süren şarkıcı Şimal’i nişanlısı Necati Arıcı ise bir an olsun yalnız bırakmıyor. Dün bir operasyon geçiren Şimal, narkoz etkisinde nişanlısının parmağına taktığı yüzüğü görünce çok şaşırdı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcının, "Bana sarılır mısın?" sözleri ise görenleri duygulandırdı.