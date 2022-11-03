Oyuncu Rıza Akın’a duygusal veda! Japon eşi Miho Shimotashiro Akın gözyaşlarına boğuldu!

Sanat dünyasında 40'a yakın sinema filmi ve dizide yer alan oyuncu Yazar ve Gazeteci Rıza Akın için Atlas Sineması'nda düzenlenen törende Japon eşi Miho Shimotashiro ile oğlu Can Akın taziyeleri kabul etti. Dostları ve sevenlerinin Akın için son görevini yapmaya geldiği salonda kimi zaman duygusal anlar yaşandı.
Eşi Miho Shimotashiro'nun gözyaşlarını dökerek vedalaştığı törene Akın'ın sinema sektöründen arkadaşları ile sanat dünyasından dostları Menderes Samancılar, Nur Sürer, Levent Özdilek, Tayfun Pirselimoğlu ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı. Cenazede genç nesil oyunculardan kimsenin yer almaması dikkat çekerken, Akın ile geçtiğimiz yıl aynı dizide yer alan Yağmur Tanrısevsin'in salonda yer aldığı görüldü.
AĞABEYİ ERDOĞAN AKAR, "KANSERİ YENDİ CİGERİNİN DÖRTTE BİRİ İLE YAŞADI"
Ağabeyi Erdoğan Akar, "25 yıl öncesinde Akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Bu hastalığı azimle yaşayarak yenmeyi başardı. Hayatı seven bir insandı. Kitap yazar, kendi yaptığı karavanla gezip tozmayı ve motosiklete binmeyi severdi. Hayatı zorluklarla geçmişti. Hastalığı yendiğinde ciğerinin dörtte üçünü aldılar dörtte bir ile hayatta tutundu.
Törende dostları ve birlikte çalıştığı arkadaşları Akın'ı şu sözlerle anlattı: Tayfun Pirselimoğlu "Çok acılar ve hikayeler çekmesine rağmen bundan ironiyle bahsedecek, dünya ile ilişkisini doğru yerden kurmayı beceren bir ruhtu.
Ondan çok şey öğrendim. O bana 'hocam' derdi ama bana eses hocalık yapan odur. Benin hemen tüm filmlerimde yer aldı. Benim keşfettiğim söyleniyor, onun kafede yüzünü gördüğüm andan itibaren dostluğumuz başlamıştı. Türk sineması çok önemli bir oyuncuyu kaybetti ama ben dostumu kaybettim"
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız "Onu bugün dostları olarak sevenleri olarak ebediyete uğurluyoruz, mekanı cennet olsun inşallah. Geride kalan eserlerini inanıyorum ki devam edecek, onun öğrencileri çizgisini devam ettirecek. Doğruları olan insanların hep bir çizgileri vardır ve o çizgi devam eder. Bugün Türk sineması önemli bir değerini kaybetmiştir"
Levent Özdilek "Bazı insanlar vardır aklınıza geldiği zaman gülümsersiniz farkında olmadan. Rıza işte öyle biriydi. Çünkü hayatı hem çok ciddiye alan, sağlam duruşu olan, emekten, alın terinden yana devrimci bir ruha sahipti. Hayatın tüm olumsuzluklarına karşı müthiş bir espri gücü vardı. Sanki hayatla dalga geçirdi. Ben de onu tanıma şerefine nail oldum. Hayatın olumsuzluklarına karşı aslında bu onun kalkanı, gücüydü"
Menderes Samancılar "40 yıllık dostumdu hemşehrimdi. Motosikleti vardı beni terkisine alır gezdirirdi. Hep konuşurduk arada ölümden de ayrılıklardan da konuşurduk. Arada şey de derdik. 'Hayatta en zor şey insanın arkadaşlarını göndermesi, keşke bir formülü olsa da hep beraber gitsek' Nedir bu ya? Sürekli acı çekmeye gelmişiz, arkadaşları göndermek kadar kötü bir şey.
Anamızı babamızı gönderiyoruz ama bu acı geçiyor fakat arkadaşları yolcu etmek bitmiyor. İnsanın sürekli, kolu, yüreği, bacağı kopuyor. Canım kardeşimi deli yürekli arkadaşımı asla unutmayacağız. O sevdiği, o güzel topraklara onu kendi ellerimizle bırakacağız, ona iyi bakın diyeceğiz"
Rıza Akın'ın fotoğraf ve videolarından hazırlanan videonun da gösterildiği törende, Faysal Soysal, Faruk Karaçay, Natali Yeres, Ali Demir, Melih Güneş, Levent Özdilek, Rıza Kıraç, Menderes Samancılar ve Ali Ekber Erden de duygu ve düşüncelerini dile getirdi.