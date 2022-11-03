Oyuncu Rıza Akın’a duygusal veda! Japon eşi Miho Shimotashiro Akın gözyaşlarına boğuldu!

Levent Özdilek "Bazı insanlar vardır aklınıza geldiği zaman gülümsersiniz farkında olmadan. Rıza işte öyle biriydi. Çünkü hayatı hem çok ciddiye alan, sağlam duruşu olan, emekten, alın terinden yana devrimci bir ruha sahipti. Hayatın tüm olumsuzluklarına karşı müthiş bir espri gücü vardı. Sanki hayatla dalga geçirdi. Ben de onu tanıma şerefine nail oldum. Hayatın olumsuzluklarına karşı aslında bu onun kalkanı, gücüydü"

Menderes Samancılar "40 yıllık dostumdu hemşehrimdi. Motosikleti vardı beni terkisine alır gezdirirdi. Hep konuşurduk arada ölümden de ayrılıklardan da konuşurduk. Arada şey de derdik. 'Hayatta en zor şey insanın arkadaşlarını göndermesi, keşke bir formülü olsa da hep beraber gitsek' Nedir bu ya? Sürekli acı çekmeye gelmişiz, arkadaşları göndermek kadar kötü bir şey.