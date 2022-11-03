Oyuncu Rıza Akın'a veda | Video

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Beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan oyuncu Rıza Akın, hayatını kaybetmişti. Akın için bugün Atlas Sineması'nda tören düzenlendi. Törene Akın'ın 2019 yılında Adana'da bir portakal bahçesinde evlendiği eşi Miho Shimotashiro, yakınları, oyuncu arkadaşları ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı.