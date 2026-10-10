Sezen Taş'ın ölümü sevenlerini yasa boğmuştu: Eski eşi Uğur Haliloğlu sessizliğini bozdu: "Evlatlarımın annesinin anısını incitmeyeceğim"

Ünlü şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın 14'üncü kattan düşerek yaşamını yitirmesi, sevenlerini yasa boğdu. 34 yaşındaki Sezen Taş'ın cenaze töreninde acılı baba Atilla Taş'ın feryatları yürekleri dağladı. Ölümün ardından sosyal medyada çeşitli iddialar gündeme gelirken gözler, Sezen Taş'ın eski eşi Uğur Haliloğlu'na çevrildi. Haliloğlu, kendisi hakkında ortaya atılan iddialara ve sosyal medyadaki tepkilere ilişkin açıklama yaptı.
UĞUR HALİLOĞLU SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Sezen Taş ile 12 yıllık bir birliktelik yaşadıklarını ve bu ilişkiden iki çocuklarının olduğunu belirten Uğur Haliloğlu, yaşananların kendisi için de büyük bir şok olduğunu ifade etti. İçinde bulunduğu süreci tarif etmenin güç olduğunu dile getiren Haliloğlu, sosyal medyada kendisine yöneltilen suçlamalara tepki gösterdi.
Eski eşiyle yollarının ayrıldığını vurgulayan Haliloğlu, evliliklerinin 11 ay önce karşılıklı anlaşmayla ve hukuki olarak sona erdiğini belirtti. Ayrılığın resmî olarak tamamlandığının altını çizen Haliloğlu, hakkındaki iddialara karşı açıklama yapma gereği duydu.
ÇOCUKLARIN NEREDE OLDUĞUNU AÇIKLADI
Olayın ardından çocukların nerede bulunduğu da tartışma konusu oldu. Uğur Haliloğlu, bu konuda ortaya atılan iddialara yanıt vererek çocukların olaydan önce Sezen Taş'ın isteği ve onayı doğrultusunda kendisiyle birlikte Trabzon'a geldiklerini söyledi.
Haliloğlu'nun açıklaması, sosyal medyada gündeme gelen tartışmalara ilişkin dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.
"EVLATLARIMIN ANISINI İNCİTECEK TEK BİR KELİME ETMEYECEĞİM"
Sezen Taş ve Uğur Haliloğlu, geçmişte birlikte kamp içerikleri paylaştıkları bir YouTube kanalıyla da biliniyordu. Kanala bir süredir yeni video yüklenmemesi, takipçilerinin dikkatini çekmişti.
Hakkındaki iddialara rağmen eski eşi hakkında konuşmak istemediğini belirten Haliloğlu, kendisini savunmak uğruna çocuklarının annesinin hatırasına zarar verecek sözler söylemeyeceğini ifade etti.
Haliloğlu, açıklamasında, "Kendimi aklamak uğruna, evlatlarımın annesinin anısını incitecek tek bir kelime dahi etmeyeceğim" sözlerini kullanarak tartışmalara ilişkin tutumunu ortaya koydu.