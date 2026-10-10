Sezen Taş'ın ölümü sevenlerini yasa boğmuştu: Eski eşi Uğur Haliloğlu sessizliğini bozdu: "Evlatlarımın annesinin anısını incitmeyeceğim"

Ünlü şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın 14'üncü kattan düşerek yaşamını yitirmesi, sevenlerini yasa boğdu. 34 yaşındaki Sezen Taş'ın cenaze töreninde acılı baba Atilla Taş'ın feryatları yürekleri dağladı. Ölümün ardından sosyal medyada çeşitli iddialar gündeme gelirken gözler, Sezen Taş'ın eski eşi Uğur Haliloğlu'na çevrildi. Haliloğlu, kendisi hakkında ortaya atılan iddialara ve sosyal medyadaki tepkilere ilişkin açıklama yaptı.

UĞUR HALİLOĞLU SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Sezen Taş ile 12 yıllık bir birliktelik yaşadıklarını ve bu ilişkiden iki çocuklarının olduğunu belirten Uğur Haliloğlu, yaşananların kendisi için de büyük bir şok olduğunu ifade etti. İçinde bulunduğu süreci tarif etmenin güç olduğunu dile getiren Haliloğlu, sosyal medyada kendisine yöneltilen suçlamalara tepki gösterdi.

Eski eşiyle yollarının ayrıldığını vurgulayan Haliloğlu, evliliklerinin 11 ay önce karşılıklı anlaşmayla ve hukuki olarak sona erdiğini belirtti. Ayrılığın resmî olarak tamamlandığının altını çizen Haliloğlu, hakkındaki iddialara karşı açıklama yapma gereği duydu.