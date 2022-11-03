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TikTok'ta Mehmet Ali Erbil'i fena trollediler! Ronaldo ile konuştuğunu zanneden Erbil'in haline kızı Yasmin bile kızdı!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in TikTok macerası devam ediyor. Mehmet Ali Erbil son olarak canlı yayında öyle bir trollendi ki kızı Yasmin Erbil bile isyan etti. Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo ile konuştuğunu sanan Mehmet Ali Erbil, derdini İngilizce anlatmaya çalıştı. Çok heyecanlanan Mehmet Ali Erbil, izleyici yorumlarına rağmen kandırıldığını anlayamadı. İşte TikTok canlı yayınlarıyla dikkat çeken Mehmet Ali Erbil'in trollendiği o anlar...

Giriş Tarihi: 03.11.2022 14:20 Güncelleme Tarihi: 03.11.2022 15:30
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TikTok’ta Mehmet Ali Erbil’i fena trollediler! Ronaldo ile konuştuğunu zanneden Erbil’in haline kızı Yasmin bile kızdı!

Şu sıralar TikTok'ta yayın yapan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil sahte bir hesap tarafından fena bir şekilde trollendi. Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu zanneden Mehmet Ali Erbil'in heyecanı gülümsetti.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in TikTok macerası devam ediyor. Bir süredir TikTok'ta yaptığı canlı yayınlarla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, son yaptığı yayında Ronaldo ile konuştuğunu zannetti ama gerçek bambaşka çıktı.

Mehmet Ali Erbil sahte bir hesap tarafından fena bir şekilde trollendi. Ronaldo ile konuştuğunu sanan Erbil, derdini İngilizce anlatmaya çalıştı.

Çok heyecanlanan Erbil, izleyicilerin uyarılarına rağmen kandırıldığını anlamadı. Heyecandan ne yapacağını şaşırdı. Gerçekten de Ronaldo ile konuştuğunu sanan ünlü şovmen, bir başkasından bu anları kaydetmesini de istedi.

Mehmet Ali Erbil'in trollendiği görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu.

Mehmet Ali Erbil'i trollediler! Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu sanınca... | Video

Erbil'in kızı Yasmin de görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak "Ne olur kapat TikTok'u ya ne olur" diyerek babasına seslendi.

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