TikTok’ta Mehmet Ali Erbil’i fena trollediler! Ronaldo ile konuştuğunu zanneden Erbil’in haline kızı Yasmin bile kızdı!

Şu sıralar TikTok'ta yayın yapan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil sahte bir hesap tarafından fena bir şekilde trollendi. Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu zanneden Mehmet Ali Erbil'in heyecanı gülümsetti.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in TikTok macerası devam ediyor. Bir süredir TikTok'ta yaptığı canlı yayınlarla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, son yaptığı yayında Ronaldo ile konuştuğunu zannetti ama gerçek bambaşka çıktı.
Mehmet Ali Erbil sahte bir hesap tarafından fena bir şekilde trollendi. Ronaldo ile konuştuğunu sanan Erbil, derdini İngilizce anlatmaya çalıştı.
Çok heyecanlanan Erbil, izleyicilerin uyarılarına rağmen kandırıldığını anlamadı. Heyecandan ne yapacağını şaşırdı. Gerçekten de Ronaldo ile konuştuğunu sanan ünlü şovmen, bir başkasından bu anları kaydetmesini de istedi.
Mehmet Ali Erbil'in trollendiği görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu.
Mehmet Ali Erbil'i trollediler! Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu sanınca... | Video