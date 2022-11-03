Video Magazin Mehmet Ali Erbil'i trollediler! Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu sanınca... | Video
Mehmet Ali Erbil'i trollediler! Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu sanınca... | Video

Mehmet Ali Erbil'i trollediler! Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu sanınca... | Video

03.11.2022 | 13:02

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TikTok’ta canlı yayın yapan Mehmet Ali Erbil sahte bir hesap tarafından trollendi. Ronaldo ile konuştuğunu sanan Erbil, derdini İngilizce anlatmaya çalıştı. Çok heyecanlanan Mehmet Ali Erbil, izleyicilerin kendisini uyarmasına rağmen kandırıldığını anlamadı.

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