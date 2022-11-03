Mehmet Ali Erbil'i trollediler! Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu sanınca... | Video

TikTok’ta canlı yayın yapan Mehmet Ali Erbil sahte bir hesap tarafından trollendi. Ronaldo ile konuştuğunu sanan Erbil, derdini İngilizce anlatmaya çalıştı. Çok heyecanlanan Mehmet Ali Erbil, izleyicilerin kendisini uyarmasına rağmen kandırıldığını anlamadı.