Dolunay burçlara etkileri bir bir açıklandı! 10 Eylül Balık Dolunay'ı burçlara etkileri nelerdir, bizi neler bekliyor?

Balık dolunayı burç yorumları ile araştırılıyor. 10 Eylül bugün gerçekleşecek dolunayın ve merkür retrosunun astrologlara göre hayatımızda birçok farklı etkisi olacak. Balık burcunda gerçekleşen dolunay önümüzdeki 10 günlük süreçte duygusal ve hassas bir sürece sürükleyecek. Astrolojiyle ilgilenen binlerce kişi bugün "Dolunay burçlara etkileri nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. İşte o detaylar.

10 Eylül Balık Dolunay'ı bu 2 burcun kaderini değiştirecek! Tüm dikkatinizi toplama zamanı...

Tüm dikkatinizi toparlamalısınız ! Hüzünlenip, kurban psikolojisine bürünmenin bir fayda sağlamayacağını tokat atarcasına öğretecek ve zihni berrak olanın ayakta kalmayı başardığını gösterecek, ders verir nitelikteki Balık Dolunay'ına hazır olun…

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARI





Geçmişe takılı kalmaktan vazgeçmelisiniz. Eski ilişkinizden geri dönüşler gelebilir fakat unutmayın ki geçmişin size gelecekte tek faydası tecrübeleriniz olacaktır ve biten bir ilişkiye tekrardan bu dönemde şans vermek yanlış olabilir. Sağlığınıza önem vermeniz gereken günlerden geçiyorsunuz. Eylül ayı boyunca bazı sağlıksal sorunlara karşı temkinli olmakta fayda var. Eğer yeni bir iş girişiminde bulunacaksanız uygun bir zamanda değilsiniz. Maddi açıdan sürpriz ani gelişmeler yaşanabilir ve elinize beklenmedik paralar gelebilir.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI

Balık Dolunay'ı sizlere şans getirecek adeta hayatınızda birçok konuda arınma yaşayabilirsiniz. Sosyal çevrenizle alakalı yüzleşmeler yaşayarak yeni kararlar verebilir ve bazı tekrar eden problemleri artık çözüme ulaştırabilirsiniz. Ev almak, araba almak veya yatırım yapmak için doğru bir zamanda olacaksınız. Dış görünüşünüzde ufak dokunuşlar yapmak ve değişimin keyfini çıkarmak için güzel bir dönem. İlişkilerinizde ise gerilimden uzak durmalısınız bazı sorunlar gün yüzüne çıkabilir.