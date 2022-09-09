Astrolog Ayça Koçak

Tüm dikkatinizi toparlamalısınız ! Hüzünlenip, kurban psikolojisine bürünmenin bir fayda sağlamayacağını tokat atarcasına öğretecek ve zihni berrak olanın ayakta kalmayı başardığını gösterecek, ders verir nitelikteki Balık Dolunay'ına hazır olun…

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARI





Geçmişe takılı kalmaktan vazgeçmelisiniz. Eski ilişkinizden geri dönüşler gelebilir fakat unutmayın ki geçmişin size gelecekte tek faydası tecrübeleriniz olacaktır ve biten bir ilişkiye tekrardan bu dönemde şans vermek yanlış olabilir. Sağlığınıza önem vermeniz gereken günlerden geçiyorsunuz. Eylül ayı boyunca bazı sağlıksal sorunlara karşı temkinli olmakta fayda var. Eğer yeni bir iş girişiminde bulunacaksanız uygun bir zamanda değilsiniz. Maddi açıdan sürpriz ani gelişmeler yaşanabilir ve elinize beklenmedik paralar gelebilir.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI

Balık Dolunay'ı sizlere şans getirecek adeta hayatınızda birçok konuda arınma yaşayabilirsiniz. Sosyal çevrenizle alakalı yüzleşmeler yaşayarak yeni kararlar verebilir ve bazı tekrar eden problemleri artık çözüme ulaştırabilirsiniz. Ev almak, araba almak veya yatırım yapmak için doğru bir zamanda olacaksınız. Dış görünüşünüzde ufak dokunuşlar yapmak ve değişimin keyfini çıkarmak için güzel bir dönem. İlişkilerinizde ise gerilimden uzak durmalısınız bazı sorunlar gün yüzüne çıkabilir.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURÇLARI





Kariyerinizle alakalı büyük değişimler yaşayabilirsiniz. İşten çıkartılabilir veya da kendiniz yeni iş girişimleri için araştırmalara başlayabilirsiniz. Ateşli hastalıklar, sindirim sistemi sorunları ve strese bağlı olarak baş ağrılarına dikkat etmelisiniz. Aile köklerinizde yüzleşemediğiniz sorunlar birtakım psikolojik zorluklar yaratabilir. Bilinçaltınızdaki problemleri görmezden gelmek yerine sorunların kaynağına inip bu olayları neden yaşadığınızı sorgulayıp yorumlamaya gayret etmelisiniz. Dolunayda tartışmalara çok açık ve gergin hissedebilirsiniz. Maddi açıdan ise harcamalarınızı kontrol altına almalısınız.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ BURÇLARI

Dedikoduların odak noktası olabilirsiniz. İş yerinde 26 Eylül tarihine kadar gündem siz olabilirsiniz. Aile üyelerinizden ise sevindirici sürpriz haberler alacaksınız. Maddi açıdan hırslı bir dönemdesiniz. Hayatınızda büyük değişimler olmaya başlayacak ve bu değişimler ilk olarak mevcut ilişkinizde başlayabilir. Partnerinizle yeni alacağınız kararlar önümüzdeki bir seneyi etkileyecek nitelikte olabilir. Bebek isteyen yengeç burçları bu dönem en doğru zamanlama olabilir.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN BURÇLARI





Kafanızın içindeki sesleri susturamıyor gibi hissedebilirsiniz. 10 Ekim tarihine kadar alım-satım işlerinizde dikkatli davranmalısınız. Eylül ayı öncesinde yaptığınız yatırımlar varsa bu yatırımların oldukça fazla değerli hale gelmesi sizi sevindirebilir. Sosyal çevrenizde büyük sözler etmemeli ve kaldıramayacağınız sorumluluklar altına girmemelisiniz. Yurt dışı planlarınız var ise bu dönemde gitme sürecinizde bazı aksaklıklar yaşanabilir. Eğitim alanında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz yarıda kalan süreçlerinizi tamamlamak için doğru zamandasınız.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK BURÇLARI

Uzun ilişkileri olanlar artık ciddiyet zamanı diyor gökyüzü… Beklemediğiniz şekilde bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Problemli bir ilişkiniz var ise bu süreçte konuşmalarınıza dikkat etmek faydalı olacaktır. Hayatınıza yeni birini almak istiyorsanız geçmişte yaşadığınız ilişkileri göz önüne alarak doğru adımlarla ilerlemelisiniz bu dönemde aceleci davranmamalısınız. Ortaklı işlerde kararlarınızı sorgulayacağınız kar zarar hesaplaması yapacağınız ve içinize sinmeyenleri dile dökeceğiniz bir süreç. Kredi çekmek veya borç almak için yanlış bir dönemdesiniz.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ BURÇLARI





Arkanızdan konuşulanların önünüze geleceği dostun düşmanın kim olduğu ortaya çıkacağı kısacası maskelerin düşeceği bir dolunay sürecine tanıklık edebilirsiniz. Fedakarlıklarınızın karşılık bulmaması sizi derinden üzebilir ve bu süreçte uykusuz geceler geçirebilirsiniz. İlahi adaletin tecelli edeceğini bilmeli ve olumsuzluklara sabırlı yaklaşmalısınız. Maddi açıdan beklenmedik şekilde toplu paralar kazanabilirsiniz. Miras, nafaka, sigorta, prim vb. gibi alacaklarınız bu dönemde artacak ve olumlu sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP BURÇLARI

Evlilik tekliflerine hazır olun! Aniden ilişkilerinizde iyileşme onarılma hissedebilirsiniz. Yeni iş teklifleri ortaklı iş girişimleri için ideal zaman… Dolunayı olumlu yönde değerlendirmelisiniz kararlı davranmalısınız. Çevrenizdeki olur olmadık konuşmaları duymak yerine sevdiklerinize kulak vermelisiniz kendinize gereksiz yüklendiğiniz günleri geride bırakmalısınız. Yaz ayları boyunca yorulmuş hırpalanmış hisseden veya evliliğinde yuvasında soğuk rüzgarlar esen akrep burçları için toparlanma sürecidir bu dönem. Sağlığınızla alakalı ise enfeksiyonlara dikkat etmelisiniz.

YAY VE YÜKSELEN YAY BURÇLARI





Whatsapp konuşmalarınızı siliyor musunuz? Balık Dolunay'ında yazışmalarınıza ihtiyaç duyabilirsiniz. İş, özel hayat fark etmeksizin "söz uçar yazı kalır" sözünü hatırlatacak bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Baba veya eşten kalan mülklerle alakalı gündemleriniz olabilir. İş hayatınızda keskin kararlar almamalısınız. Bu dönemde arkadaşlıklarınızı sorgulayacak hatta bazı kişilerle yol ayrımına gidecek olabilirsiniz. Fakat bu karardan sonra pişman olacak kişi yine siz olabilirsiniz.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK BURÇLARI

Çocuklarınızla alakalı kararlar sizleri strese sürükleyebilir. Enerjisel olarak kendinizi yorgun ve bitkin hissedebilirsiniz. Kardeşlerinizle alakalı duyacağınız konular sizi şaşırtabilir. Ev taşıma, yer değiştirme veya tadilat yaptırmak gibi gündemleriniz olabilir. Ani kazalara dikkat etmelisiniz. İş hayatınızdaki durağanlıktan sıkılmış ve yeni çıkış noktaları arıyor olabilirsiniz aradığınız çözüm ise çok yakınlarınızdan gelebilir. Bu dönemde sözleşme yaparken her ayrıntıyı kontrol etmelisiniz.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA BURÇLARI





Bitirmek istediklerinizi geride bırakıyorsunuz… Mahkemesel süreçlerinizde net kararlar alınacağı ve bazı konuların aydınlanacağı bir dönemdesiniz. Aile ve yuva konularında büyük bir rahatlama sorumlulukların hafiflemesi gibi süreçler olabilir. Kredi yapılandırma, önceden verilmiş bir paranın size dönüşü gibi durumlar söz konusu olabilir. Yeni yerler görmek isteyebilir, uzun seyahatlere ihtiyaç duyabilirsiniz. İş yerindeki başınıza buyruk tavırlarınız dikkat çekmeye başlayabilir. Yatırımlarınızı doğru yapmak için destek almalısınız.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK BURÇLARI

Estetik operasyonları için hevesli olduğunuz bir dönemdesiniz fakat operasyon esnasında bazı problemler yaşanabilir dikkatli olmalısınız. Bugünlerde yaşayacaklarınız geçmişte yaşananların hediyesi olarak karşınıza gelebilir. Uzun zamandır arkadaşlıklarınızı sorguluyor ve bazı elemeler yapıyor olabilirsiniz kafa yorgunluğu yaratan kişilerle olmaktansa kaliteli bir yalnızlığı seçiyor olabilirsiniz. Her anlamda ciddi bir kadersel süreçten geçiyorsunuz. Aşk hayatınızda hiç olmaz dediğiniz şeyleri yaşarken bulabilirsiniz kendinizi ve asla olmaz dediğiniz ne varsa tüm bunların çok yersiz olduğunu bir kez daha fark edebilirsiniz.

Astroloji derin sonsuz bir denizdir. 12 burç yorumuyla bunu sınırlandırmamalı bireysel doğum haritalarınıza göre yaşabileceğiniz etkileri farkına varıp bilgelik ışığında ilerlemelisiniz…



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