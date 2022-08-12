Astrolog Ayça Koçak

12 Ağustos Cuma günü Kova burcunda gerçekleşecek olan dolunay, birbirinden farklı etkilerle bir araya geliyor. Bu süreçte yaşayacaklarınız ise önemli bitişler ve yeni başlangıçlara zemin hazırlayabilir.

Dolunayın etkisiyle kalp ve tansiyon hassasiyeti bu dönemde artış gösterecektir. Bu nedenle sağlığınız konusunda dikkatli olmakta fayda var. Dolunay, uykusuzluğu da tetikleyebilir. Bunun sebebi; iç dünyanızı karıştıracak ve hemen her şeyi size sorgulatacak bir döneme giriyor olmanız. İşte büyük hesaplaşmaların zamanı Kova Dolunayı'nın etkileri…

Yükselen Koç Burçları

Maddi konularda sarsıcı etkilere maruz kalabilirsiniz, bu sebeple daha temkinli adımlar atmalısınız. Sosyal çevrenizden duyacağınız bazı şaşırtıcı haberler size arkadaşlık başka, iş başka dedirtebilir. Yaşanılacak aksilikler cesaretinizi kaybettirmemeli, başarısızlıkların oldukça doğal olduğunu ve hayatın bir parçası olduğunu unutmamalısınız. Duygusal yakınlaşmaya daha fazla ihtiyaç duyacağınız ve güvenecek bir liman arayışınızın artacağı günlerdesiniz. Aradığınız ilişki hiç beklenmedik anda karşınıza çıkabilir.

Yükselen Boğa Burçları

Hırslarınızın kurbanı olmamaya dikkat etmelisiniz. Kaderinizin aniden değişime açık olduğu bu günlerde tavırlarınız nedeni ile bazı süreçleri zora sokabilirsiniz. İş hayatınızda şans sizinle… Başarılarınız çevreniz tarafından takdir görebilir ve kendinizi hiç olmadığı kadar iyi hissedebilirsiniz. Fakat bazı kararsızlıklarınız ve inatçı tavrınız ailesel konularda başınıza iş açabilir.

Yükselen İkizler Burçları

Yurtdışı konuları, evrak işleri, hayat içindeki koşuşturmacalar nedeni ile hızlı akan hayatınıza yetişemeyebilirsiniz. Eğitim süreci askıda olanlar ya da kararsızlıkları olanlar keskin kararlar alabilir ve gelecek olumlu haberler ile hayatlarına yeni bir yön verebilirler. Kariyer noktasında sürpriz bir iş teklifi alabilirsiniz, olduğunuz iş yerinden ayrılıp başka bir sektörde çalışmaya başlayabilirsiniz.

Yükselen Yengeç Burçları

Borçlarınızı kapatmak için yeni çözümler bulabilir gelecekle alakalı mali endişeleri geride bırakabilirsiniz. Ev sahibi olmak için acele etmemelisiniz. Adımlarınızı dikkatli atarsanız şanslı bir dönemde olduğunuzu fark edebilirsiniz. Psikolojik olarak uzun zamandır kaygılı, karmaşık ve gergin hissediyordunuz bunları düzeltmek için sorunun kaynağına inmeyi denemelisiniz, önemli günlerden geçiyorsunuz.

Yükselen Aslan Burçları

Evliliğinizi masaya yatırıyorsunuz… Eşinizi eleştirmek, istemsizce suçlamak veya ilişkideki sorunları büyütmek gibi abartılı tepkiler verebilirsiniz. Tüm bu gerginliklerden kurtulmak adına tatile çıkmak için oldukça iyi bir dönemde olduğunuzu bilmenizi isterim. Kariyer noktasında yaşadığınız sorunları özel hayatınıza yansıtmamaya özen göstermelisiniz. Ortaklı işlere girmek için doğru bir dönemde olmayabilirsiniz bu tarz ani teklifleri aldığınızda doğru ve temkinli yaklaşmalısınız.

Yükselen Başak Burçları

Herkesin bir hikayesi vardır, peki siz kendi hikayenizi oluşturmaya hazır mısınız? Hayatınızdaki her şeyin önemini yeniden fark edeceğiniz, bakış açınızın olumlu yönde değişeceği fakat bu olumlu enerjiyi abartabileceğiniz bir dönemdesiniz. Detaycı olmaktan ve her şeyi didik didik etmekten hayatı ıskaladığınızı fark edebilirsiniz ve bu aydınlanma sonrası sorumluluklarınızdan ani şekilde kaçabilirsiniz. Bu sebeple çevreniz tavırlarınıza anlam vermekte zorlanabilir. Maddi açıdan elinizden toplu paralar çıkabilir dikkat etmelisiniz.

Yükselen Terazi Burçları

Borç para verdiyseniz dikkat! O paranın size gelmeyeceğini düşünerek strese girebilirsiniz. Yatırım konularında daha hassas ve dikkatli davranacağınız ve hatta geçmişin hesabını kitabını yapacağınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Ruh haliniz karışık, boşlukta hissedebilirsiniz. Yaşam standartlarınızın bozulabilme kaygısı sizi çok hırslandırıyor olabilir. "Duygularında muhasebesini tutacağınız beni de görün dercesine ani çıkışlar yapacağınız ve deyim yerindeyse hesap zamanı dediğimiz günlerdesiniz. "

Yükselen Akrep Burçları

12 Ağustos itibariyle ilişkilerinizde daha hassas olacağınız, ilgi bekleyeceğiniz ve artık ipleri kendi elinize almanız gerektiğini fark edeceğiniz bir sürece gireceksiniz. İlişkide tutkuya önem veren yapınız monotonluğa artık göz yumamaz hale getirebilir sizleri. Maddi konularda ise önceden yapmış olduğunuz hamleler sayesinde gayrimenkul almak, araç almak sizin için oldukça iyi olacak ve böylece yatırımlarınızın karşılığını almaya devam edebilirsiniz. Eğitim alanında değişiklikler yapmak isteyenler ise sürpriz gelişmelere hazır olmalı. Dolunay eskiyi yıkıp yenisini inşa edecek diyebiliriz.

Yükselen Yay Burçları

İnsanları iyi taraflarıyla yorumlamaktan sıkılmayan yükselen "iyimser yay burçları yüzleşmelere hazır olmalı. "Eski iş arkadaşlarınızla karşılaşabilir bazı bilmediğiniz detaylara daha fazla hakim olabilirsiniz. İlişkiler konusunda hızlı gidiyor olduğunuzu, aceleci tavırlarınızın başınıza iş açabileceğini ve sonrasında zarar görebileceğinizi bilmelisiniz. Maddi açıdan yeni iş girişimleriniz size ödül niteliğinde. Hareketli, mutlu ve neşeli günler yaşamak için heveslisiniz fakat yanınızdaki insanları sorgulamanız gerekebilir.

Yükselen Oğlak Burçları

Borsa için riskli bir dönemden geçiyorsunuz parasal kayıplara dikkat! Maddi açıdan elinizdekini korumanız gereken bir dönemdesiniz. Ağır sorumluluklar yükleneceğiniz ve kendinizi çıkmazda hissedebileceğiniz bir dönem olabilir sizin için, fakat önce iç dünyanızda sonra dış görünüşünüzde memnun olmadığınız yerleri iyileştirmeli ve hayata daha umutlu bakmalısınız. Rasyonel kimliğiniz ve farkındalığınız bazen sizi derinden sarsıp yorabiliyor. Çocuklarınızla veya partnerinizle problemler yaşamaya çok açıksınız.

Yükselen Kova Burçları

Değişimi en çok siz hissedeceksiniz buna hazır mısınız? Olduğunuz yerde öylece kalsanız bile hayat sizi savurabilir ve bu değişimler geri dönülmez olabilir. Kendi başınıza buyruk halleriniz partnerinizin oldukça canını sıkabilir, bu konuda uyarılar alabilirsiniz. Dış görünüşünüz ve sağlığınız oldukça önem arz edecek bu sebeple spora başlayabilir hatta estetik kaygılar sebebiyle ufak operasyonlar geçirebilirsiniz. Aile ve ev konularındaki gelişmeler sizi duygusal açıdan yorabilir kendinizi motive etmelisiniz. Hayata karşı duruşunuz hep yeniden başlamaya hazır bir şekilde olmalı.

Yükselen Balık Burçları

Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Ruhsal ve fiziksel ihmalkarlığınız başınıza daha büyük sorunlar açabilir. Sezgileriniz artabilir, iç sesinize kulak vermelisiniz evrenin size söylediklerini anlamadığınız sürece, hayatınızdaki bazı karışıklıklar sizi daha çok yıpratabilir. Meditasyon ve şükür enerjisi bu süreçte size iyi gelecektir. Dolunaylarda kendinizi gergin ve huzursuz hissediyor olabilirsiniz fakat bu etkiyi olumluya aktarmak sizin elinizde. Gizlediğiniz sırlar var ise bu süreçte ortaya çıkabilir veya sizden saklananlar ile yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Maddi açıdan yatırım yaparken uzun vadeli düşünmelisiniz. İş süreçleriniz bir süre askıda kalabilir. Ailenizle daha fazla vakit geçirmeye özen göstermelisiniz.

AYÇA KOÇAK'TAN DAHA FAZLASI İÇİN...