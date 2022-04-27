Astrolog Ayça Koçak

2022’nin kaderi belirlenecek! 30 Nisan'daki güneş tutulmasından en çok etkilenen burç: Hem aşkı hem parayı bulacak

2022’nin kaderi belirlenecek! 30 Nisan'daki güneş tutulmasından en çok etkilenen burç: Hem aşkı hem parayı bulacak

2022’nin kaderi belirlenecek! 30 Nisan'daki güneş tutulmasından en çok etkilenen burç: Hem aşkı hem parayı bulacak

30 Nisan Güneş Tutulması, Boğa burcunda gerçekleşeceği için maddi konular daha fazla ön plana çıkıyor olacak. Güneş Tutulması, gelecek endişesini tetikleyeceğinden, hem gönül ilişkilerinde hem de ticari ortaklıklarda derin düşüncelere dalabiliriz. Yatırım yaparken temkinli olun ve size güven vermeyen unsurlarından uzak durmaya gayret edin. Risk almak sorun yaratabilir. Güneş tutulmasından en çok Boğa, Aslan, Akrep Ve Kova burçları etki alacak.

Güneş tutulmasının gerçekleştiği gün ülkemizden gözlemleyemiyor olsak da gergin ve yorgun hissedebiliriz. Sağlık alanında ise kalp problemleri, şeker hastalıkları ve tansiyon rahatsızlıkları tetiklenebilir.

30 NİSANDA GÜNEŞ TUTULMASI GERÇEKLEŞİYOR! BURCUNUZA GÖRE HANGİ ETKİLER ALTINDA KALACAKSINIZ ?

Koç Burçları Ve Yükselen Koç Burçlarını Neler Bekliyor?

İş arayan ve maddi sıkıntılar çeken yükselen koç burçları yüzünüzü güldürecek etkilere maruz kalacaksınız. Para konularında uzun zamandır çıkış noktaları arıyorsunuz, beklediğiniz fırsatları gökyüzü size vadediyor ancak burada en önemlisi sizin o fırsatları doğru değerlendirmeniz olacaktır. Tüm isteklerinize karşılık bulacaksınız. Aşkı arayan, aşka hasret kalan koç burçları çalışma ortamınızdan partnerinizi bulabilirsiniz. Mayısın ilk haftasında kendinize vakit ayıracaksınız, kısa bir tatile çıkabilirsiniz. 10 Mayıs itibariyle iş yerinizde beğenmediğiniz koşulları değiştirmek için adım atacaksınız.

Boğa Burçları Ve Yükselen Boğa Burçlarını Neler Bekliyor?

Tutulmadan en çok boğa burçları etki alacak. Bekar boğa burçları yeni ilişkilere başlayabilir veya uzun zamandır ilişkisi olan boğa burçları evlilik teklifi alabilirler. Sosyal çevreniz değişime uğrayacak, arkadaş ortamınızda duyduklarınız ufkunuzu genişletecek. Yeni adımlar atacak ve sorumluluklar edineceksiniz. Kariyerinizle alakalı köklü bir değişim yaşayabilirsiniz, şimdiye kadar kestirip atamadıklarınızı geride bırakabilirsiniz. 30 Nisan Güneş Tutulması dış görünüşünüzde değişim yapmak ve giyiminizi değiştirmekle ilgili gündemler yaratabilir.

İkizler Burçları Ve Yükselen İkizler Burçlarını Neler Bekliyor?

Bilinçaltınızdakileri ortaya çıkarmak, affedemediklerinizi affetmeye çalışmak ve üstesinden gelemediklerinizle baş etmek için yeni bir döneme giriş yapıyorsunuz. Her konuda özgüvenli davranmalı ve girişken olmalısınız. Duygularınızı arka planda tutmak, koruma kalkanı gibi görünecek olsa da, aslında sizin için bu bir kaçış yöntemi ama bu yöntemden uzak durmalısınız. Kalp ve mantık çatışmasına girmemelisiniz. İşle alakalı bazı konuşmalar yapacaksınız… Karar sürecini biraz uzatmalısınız, yatırım yapmaktan çekinmeyin. Mayısın ilk haftası gergin olabilirsiniz konuşmalarınıza dikkat etmelisiniz.

Yengeç Burçları Ve Yükselen Yengeç Burçlarını Neler Bekliyor?

Yurt dışı seyahat planlamaları yapabilirsiniz veya yurt dışından iş teklifleri alabilirsiniz. Hayatınızın kritik dönemlerinden geçiyorsunuz. Verdiğiniz kararlar önem taşıyor olacak. Yeni ortamlara gireceksiniz ve kadersel karşılaşmalar yaşayacaksınız. Zihniniz 15 Mayısa kadar karışık olabilir fakat doğru kararlar alarak sorunların üstüne giderseniz çözüme ulaşamayacağınız bir konu olmayacaktır. Kendinizi motive edecek yeni konular oluşturmalısınız. Talep etmekten çekinmeyin kendiniz için en iyisini isteyin.

Aslan Burçları Ve Yükselen Aslan Burçlarını Neler Bekliyor?

İş yerinde terfi almaya hazır olun. Daha fazla sorumluluk alacaksınız fakat maddi karşılığını alabileceğiniz daha güzel teklifler gelecek. Yatırım konularında şanslı bir dönemdesiniz, fırsatları değerlendirmekte çekimser davranmayın. Evli Yükselen Aslan burçları, güneş tutulmasının etkisi ile ilişkilerindeki sorunların üstüne gidecekler. Mayısın ilk haftası ilişkide bazı sorunlar gereksiz büyütülebilir sakin davranmanızı öneririm. Bekar Aslan burçları günlük rutininiz esnasında şaşırtıcı aşk teklifleri alabilirsiniz. Aşkın sizi nerede bulacağını bilemezsiniz, hazırlıklı olmak lazım…

Başak Burçları Ve Yükselen Başak Burçlarını Neler Bekliyor?

2022 yılı Başak burçları için evlilik kararı aldıkları ya da uzun ilişkilere başladıkları bir sene olacak, fakat bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli konu partnerinizi idealize etmemek olacaktır. Fazla abartılı yaşadığınız her şey size hayal kırıklığı olarak dönebilir. Eğitim alanında büyük fırsatlar yakalayacaksınız. Akademik alanda daha fazla ilerlemek için gökyüzü sizleri destekliyor. Yurt dışında okumak ya da dil öğrenmek için planlamalar yapabilirsiniz. Resmi kurumlardan haber bekleyenler, olumlu süreçlere tanık olacaksınız.

Terazi Burçları Ve Yükselen Terazi Burçlarını Neler Bekliyor?

Boğa burcundaki tutulma Terazi burçlarını aile ve ev hayatından etkisi altına alıyor. Yeni ev alabilirsiniz veya zorunlu şartlardan dolayı taşınmanız gerekebilir. Güneş tutulması sağlığınız açısından böbreklerle ilgili şikayetlerinizin oluşmasına, vücudunuzun ödem yapmasına ve boğaz ağrısı gibi etkilerin ortaya çıkmasına sebebiyet verecektir. Bir sağlık sorunu yaşadığınızda mutlaka doktora başvurmalısınız. İş hayatınızla alakalı belirsizlikler ve askıda kalan süreçler olumlu sonuçlanacak. Beklediğinizi ve hakettiğinizi alacaksınız.

Akrep Burçları Ve Yükselen Akrep Burçlarını Neler Bekliyor?

Güneş tutulmasının en çok etkilediği burçlardan birisiniz. Yaz aylarında evlilik tarihi almak, yeni ev bakmak ve hayatınızı düzene sokmak gibi radikal kararlar alacaksınız. Çocuğu olan akrep burçları gündeminizdeki en hassas süreç çocuklarınızın istekleri olabilir. Çocuklarınızın yeteneklerini belirlemek, geliştirmek ve gelecekleri hakkında yön tayin etmek gibi süreçlerden geçeceksiniz. 30 Nisan sonrası kısa seyahatlere çıkabilirsiniz. Kariyer alanında ise biraz kendinizi akışa bırakmalısınız hızlı kararlar pişmanlık getirebilir.

Yay Burçları Ve Yükselen Yay Burçlarını Neler Bekliyor?

Aşk arayan Yay burçları alışveriş yaparken aradığınız partnerinizi bulabilirsiniz. Ev dekorasyonu yapmak ve yeni düzen oluşturmak için en doğru zamandasınız. 30 Nisan Güneş tutulması para evinizde köklü bir değişim yapacak ve şimdiye kadar hiç beklemediğiniz yerlerden para akışı gerçekleşmeye başlayabilir. Ev ve araba satmak için doğru zaman değil, elinizdekileri korumalısınız. Bu dönemde sağlığınıza biraz dikkat etmelisiniz ve kilo almaya çok yatkın olduğunuzun farkında olup, aşırı kiloların sebep olabileceği rahatsızlıkların önüne geçmelisiniz.

Oğlak Burçları Ve Yükselen Oğlak Burçlarını Neler Bekliyor?

Gökyüzü Oğlak burçlarına yeteneklerini keşfetmek adına fırsatlar sunabilir. Parasal konularda mücadeleniz artabilir. 30 Nisan Güneş Tutulması sizlere paranızın değerini bilmekle alakalı gündemler oluşturabilir. Yeni projelere başlayabilirsiniz fakat alım satım işlerinizde acele etmemeye özen göstermelisiniz. Uzun zamandır taşınmak isteyen Oğlak burçları Mayıs'ın ikinci haftası itibariyle taşınabilirsiniz. Aşk hayatınızla alakalı derin düşüncelere dalabileceğiniz ve aldığınız kararlar neticesinde kestirip atmayı tercih edebileceğiniz süreçler yaşayabilirsiniz.

Kova Burçları Ve Yükselen Kova Burçlarını Neler Bekliyor?

Boğa burcunda gerçekleşecek olan tutulma aşk hayatınızda aldanma, idealize etmek ve hayal kırıklığı yaşamak gibi gündemleri ön plana çıkartabilir. Kardeşlerinizle daha fazla vakit geçirebileceğiniz ve kırgınlıkları telafi edeceğiniz günler yaşayacaksınız. Güneş Tutulması size istediğiniz arabayı veya evi alabilecek imkanı tanıyabilir, bir seçim yapmak durumunda kalabilirsiniz. Uyku problemi, bilinçaltı karışıklıkları ve olacakları önceden hissetmek gibi durumlar yaşayabilirsiniz.

Balık Burçları ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor?

İş değişikliği yapmak için en doğru zamandasınız. Mayıs'ın ikinci haftasında bu kararınızı çalıştığınız yerle paylaşacaksınız. Maddi açıdan kazancınızın oldukça artabileceği bir iş teklifi alabilir ya da gelirinizi arttıracak yeni bir iş tercihi yapabilirsiniz. Yaratıcılıklarınız artıyor, hislerinizin peşinden gidin ve kesinlikle korkmayın tedirginlik sizi sadece yorar. Olayların kötü taraflarına takılı kalmamaya çalışın. Hayalleriniz ve hedefleriniz değişiyor Güneş Tutulmasından sonra hayatınızda yeni bir devir başlayabilir.