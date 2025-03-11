Köpek dehşetinin adresi bu kez Erzurum! 10 yaşındaki Murat Tutar yoğun bakıma kaldırıldı: Hayati tehlikesi sürüyor

Erzurum'un Narman ilçesinde yaşanan olayda, ekmek almak için evden çıkan 10 yaşındaki Murat Tutar, başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.
Küçük çocuk, çevredeki bir vatandaşın fark etmesiyle ailesine haber verildi ve acilen hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan çocuk, Erzurum Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.
BAKKALA GİDERKEN CANINI ZOR KURTARDI
Son dönemde artan başıboş sokak köpeği saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Olay, dün akşam saatlerinde Narman ilçesine bağlı Sütpınar Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 4. sınıf öğrencisi Murat Tutar, ekmek almak için evden çıktığı sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Çevrede dolaşan yaklaşık 10 köpek küçük çocuğa saldırarak ağır yaralanmasına neden oldu.
Kendi çabasıyla köpeklerin elinden kurtulmaya çalışan Murat, son anda bir komşusuna seslenerek yardım istedi. Komşunun durumu fark edip ailesine haber vermesi üzerine küçük çocuk, ailesi tarafından Narman Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
KAFASINDA YIRTILMA, BOĞAZINDA DERİN YARALAR VAR
Hastanede yapılan muayenede Murat Tutar'ın başında yırtılma izleri ve boğazında derin yaralar olduğu belirlendi. Kuduz riski taşımayan ancak ağır yaralanan küçük çocuk, ileri tetkik ve tedavi için Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesine alındı.
Baba isyan etti: Önlem alınmazsa daha büyük felaketler yaşanır! Oğlunun başına gelen olay sonrası büyük üzüntü yaşayan baba Yakup Tutar, Baba, "Bölgede başıboş köpekler uzun süredir tehlike oluşturuyor.