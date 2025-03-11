Köpek dehşetinin adresi bu kez Erzurum! 10 yaşındaki Murat Tutar yoğun bakıma kaldırıldı: Hayati tehlikesi sürüyor





Edinilen bilgilere göre, 4. sınıf öğrencisi Murat Tutar, ekmek almak için evden çıktığı sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Çevrede dolaşan yaklaşık 10 köpek küçük çocuğa saldırarak ağır yaralanmasına neden oldu.





Kendi çabasıyla köpeklerin elinden kurtulmaya çalışan Murat, son anda bir komşusuna seslenerek yardım istedi. Komşunun durumu fark edip ailesine haber vermesi üzerine küçük çocuk, ailesi tarafından Narman Devlet Hastanesi'ne götürüldü.