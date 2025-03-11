Erzurum'da köpek dehşeti! 10 yaşındaki çocuk yoğun bakımda | Video
Erzurum’da 10 yaşındaki Murat Tutar, ekmek almak için evden çıktığında başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan çocuk, yoğun bakıma kaldırıldı.
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