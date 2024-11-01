Haberler Trend Haberleri Yaşam Haberleri Günün kalp ısıtan videosu! Kanseri yenen arkadaşlarını böyle karşıladılar

Günün kalp ısıtan videosu! Kanseri yenen arkadaşlarını böyle karşıladılar

Günün pozitif videolar listesinde bugün, kanser tedavisi gören bir çocuğun okula döndüğü anlar var. Video boyunca adeta kalbinizi ısıtacak karelerde umudunuz yeşerecek! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.11.2024 10:36 Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 10:46
ABONE OL
GÜNÜN KALP ISITAN VİDEOSU! KANSERİ YENEN ARKADAŞLARINI BÖYLE KARŞILADILAR

Kanser tedavisi gören küçük bir çocuk, sağlığına kavuştuğunda yeniden okula dönme zamanı gelmişti. Tedavi süreci boyunca okuldan uzak kalmış olan bu tatlı çocuğa, dönme günü öğretmenleri ve arkadaşları unutulmaz bir sürpriz hazırlamıştı.

Kanseri yenen çocuk için okulda duygusal karşılama!

Koridor rengarenk balonlarla süslenmiş, öğretmenleri ve sınıf arkadaşları ona hoş geldin demek için sıraya girmişlerdi.

Koridora adımını attığı anda alkış sesleri kulaklarında yankılanmaya başlamıştı. Renkli balonları, gülen yüzleri ve onu özleyen arkadaşlarını gören çocuk şaşkınlıkla durakladı.

Bir süre bu sürprizi izledi, ardından yüzünde tatlı bir gülümseme belirdi. Onu tekrar aralarına almanın mutluluğunu yaşayan arkadaşları ise sevinçle yanına koşarak etrafını sardılar.

Herkesin sıcak ilgisi ve sevgi dolu karşılaması, onun yüreğini ısıttı. Bu güzel an, hem çocuğun hem de arkadaşlarının unutulmaz bir anısı olarak hafızalara kazındı.

SON DAKİKA SON DAKİKA