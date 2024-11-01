Günün kalp ısıtan videosu! Kanseri yenen arkadaşlarını böyle karşıladılar

Kanser tedavisi gören küçük bir çocuk, sağlığına kavuştuğunda yeniden okula dönme zamanı gelmişti. Tedavi süreci boyunca okuldan uzak kalmış olan bu tatlı çocuğa, dönme günü öğretmenleri ve arkadaşları unutulmaz bir sürpriz hazırlamıştı.

Kanseri yenen çocuk için okulda duygusal karşılama!

Koridor rengarenk balonlarla süslenmiş, öğretmenleri ve sınıf arkadaşları ona hoş geldin demek için sıraya girmişlerdi.

Koridora adımını attığı anda alkış sesleri kulaklarında yankılanmaya başlamıştı. Renkli balonları, gülen yüzleri ve onu özleyen arkadaşlarını gören çocuk şaşkınlıkla durakladı.

Bir süre bu sürprizi izledi, ardından yüzünde tatlı bir gülümseme belirdi. Onu tekrar aralarına almanın mutluluğunu yaşayan arkadaşları ise sevinçle yanına koşarak etrafını sardılar.

Herkesin sıcak ilgisi ve sevgi dolu karşılaması, onun yüreğini ısıttı. Bu güzel an, hem çocuğun hem de arkadaşlarının unutulmaz bir anısı olarak hafızalara kazındı.