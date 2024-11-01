Video Dünya Kanseri yenen çocuk için okulda duygusal karşılama!
Kanseri yenen çocuk için okulda duygusal karşılama!

Kanseri yenen çocuk için okulda duygusal karşılama!

01.11.2024 | 10:39

Kanser tedavisinden sonra okuluna dönen çocuğa arkadaşları duygu dolu bir karşılama merasimi düzenledi.

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