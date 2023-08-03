Sinan Akçıl, Tamer Karadağlı ve Burak Haktanır’dan Disney Plus’a tepki: Çok cılız sesler çıkıyor!

"ATATÜRK SEVGİLERİNİ BİR DİZİ PROJESİNE SATTILAR"

Oyuncu Burak Haktanır da Disney Plus'ın skandal kararıyla ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Haktanır, "Bu işler her 10 Kasım'da Atatürk fotoğrafı ve sonsuzluk işareti koyup paylaşmakla olmuyor. Oyuncu camiasına söylüyorum. Atatürk hassasiyeti olduğunu iddia eden oyunculara söylüyorum. Bugün Disney, ülkemizin kurucu liderine, Türk toplumuna ve Türk devletine büyük bir saygısızlık yaparak yayın kararı almış olduğu bir işi tekrar bir takım baskılarla vazgeçmiş. Bunlar zaten yabancı bir kuruluş olduğu için bizim bunlardan bir Atatürk hassasiyeti beklentimiz zaten yok. Benim buradaki eleştirim Türkiye'de Atatürk hassasiyeti olduğunu iddia eden ama bu konuda hiçbir tepki göstermeyen, gösteremeyen oyunculara.

Niye göstermiyorlar? Çünkü büyük bir kuruluş. İlişkileri bozmak istemiyorlar. Olası dizi tekliflerinin önü kapanmasın diye bu riski göze almak istemiyorlar. Atatürk sevgilerini bir dizi projesine satmış oluyorlar." İfadelerini kullandı.