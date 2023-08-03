Sinan Akçıl, Tamer Karadağlı ve Burak Haktanır’dan Disney Plus’a tepki: Çok cılız sesler çıkıyor!

Disney Plus skandal bir karara imza attı. Daha önce yayınlayacağını duyurduğu; Aras Bulut İynemli'nin başrolünü oynadığı Atatürk dizisini yayınlamama kararı aldı. Dünyaca ünlü platformun diziyi, Ermeni lobisinin baskıları üzerine kaldırdığına dair iddialar ortaya atıldı. Hatta bir Ermeni haber sayfası iptal kararından mutluluk duyduklarını paylaştı.
Tüm Türkiye'nin tepki gösterdiği karar sonrası RTÜK, Disney Plus'a inceleme başlattı. Disney Plus'a sosyal medyadan da tepki yağdı. Binlerce vatandaş, Disneyiptalet etiketiyle tepkilerini paylaştı.
"ÇOK CILIZ SESLER ÇIKIYOR, BUNUN SEBEBİ DE..."
Ünlü sanatçı Sinan Akçıl da skandal karar sonrası sabah.com.tr'ye açıklama yaptı. Akçıl, "Yine çok kuvvetli bir Ermeni lobisi ile karşılaştık. Oyuncu dünyasından çok cılız sesler çıkıyor. Bunun sebebi de Disney'e maddi umut bağlamaları. 'Yarın bir gün Disney'le bir işimiz olur' diye çok yüksek ses çıkartmak istemiyor birçoğu gördüğüm kadarıyla…
Yine ülkesine bağlı vatanını çok seven bir şarkıcı olarak bunu dillendirmek zorundayım. Ama benim tepkimin 10 katını oyunculardan bekliyorum. Çünkü bugün sessiz kalırsak yarın başka bir konu olur.
"ABONE OLAN HERKESİN ÇIKMASINI İSTİYORUM"
Yarın Hz. Muhammed'in filmi yapılmak istenir mesela buna da karşı çıkılır. Bir Türklüğün filmi yapılmak istenir buna da karşı çıkılır. Biz buna sessiz kalamayız. O yüzden herkesi en yüksek tepkiyi vermeye çağırıyorum. Ben 15 gün önce iptal ettim üyeliğimi. Yerli yapımları kaldırdığı zaman iptal etmiştim. Bunu da paylaşmıştım. Abone olan herkesin çıkmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
TAMER KARADAĞLI: DİSNEY PLUS ÜYELİĞİNDEN VAZGEÇERİM
Başarılı oyuncu Tamer Karadağlı da skandal karar sonrası sabah.com.tr'ye şu açıklamaları yaptı: "Ben hemen çıkacağım Disney Plus'tan. Kendim de konuyu araştırdıktan sonra direkt olarak iptal edeceğim üyeliğimi. Disney Plus üyeliğinden vazgeçerim. Üzerinde 3 saniye bile düşünmem" diye konuştu.
"ATATÜRK SEVGİLERİNİ BİR DİZİ PROJESİNE SATTILAR"
Oyuncu Burak Haktanır da Disney Plus'ın skandal kararıyla ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Haktanır, "Bu işler her 10 Kasım'da Atatürk fotoğrafı ve sonsuzluk işareti koyup paylaşmakla olmuyor. Oyuncu camiasına söylüyorum. Atatürk hassasiyeti olduğunu iddia eden oyunculara söylüyorum. Bugün Disney, ülkemizin kurucu liderine, Türk toplumuna ve Türk devletine büyük bir saygısızlık yaparak yayın kararı almış olduğu bir işi tekrar bir takım baskılarla vazgeçmiş. Bunlar zaten yabancı bir kuruluş olduğu için bizim bunlardan bir Atatürk hassasiyeti beklentimiz zaten yok. Benim buradaki eleştirim Türkiye'de Atatürk hassasiyeti olduğunu iddia eden ama bu konuda hiçbir tepki göstermeyen, gösteremeyen oyunculara.
Niye göstermiyorlar? Çünkü büyük bir kuruluş. İlişkileri bozmak istemiyorlar. Olası dizi tekliflerinin önü kapanmasın diye bu riski göze almak istemiyorlar. Atatürk sevgilerini bir dizi projesine satmış oluyorlar." İfadelerini kullandı.