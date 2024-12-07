Son dakika: Beylikdüzü'ndeki patlamada yeni gelişme! O mesaj ortaya çıktı: 'İntihar' şüphesi...

Patlama sonrası binadaki vatandaşların eşyalarını almaları için izin verildiği ve bazı vatandaşların ise evcil hayvanlarını da binadan çıkardığı görüldü.

"Bu teknik bir konu, mühendisler, teknik elemanlar çalışacaklar. Dolayısıyla da binanın statiğinde bir sıkıntı var mı, bundan sonraki süreçte ne olacak, ona bakılır. Ama biz tedbir amaçlı bir yurdumuzu ayarladık.

Vatandaşlarımız orada barınabilir. İlk gözlemsel olarak teknik arkadaşların baktığına göre statiğinde bir problem görülmüyor ama ileriki saatlerde daha iyi netleşecek. Ama barınmayla ilgili sorunumuz yok. Zarar ziyanla ilgili süreci bundan sonra devletimizin imkanlarıyla takip edeceğiz. Olayın sebebini de adliye savcılık araştırıyor."

Beylikdüzü Kaymakamı Bülent Karacan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.