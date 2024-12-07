Son dakika: Beylikdüzü'ndeki patlamada yeni gelişme! O mesaj ortaya çıktı: 'İntihar' şüphesi...

SON DAKİKA | İstanbul Beylikdüzü'nde binadaki patlama anı kamerada
"İNTİHAR" İDDİASI
Patlamanın ardından apartman sakinleri apartman görevlisinin doğalgaz açarak intihar ettiği iddiasında bulundu. Patlamanın yaşandığı apartmanda oturan Gülizar Doğan, "Gece 02.00'den saat 04.00'e kadar herkes whatsapp grubunda konuştu ama hiç kimse bir yeri aramamış. 01.59'da bir kadın yazıyor doğalgaz kokusu geliyor. Öbür taraftan kadınlar konuşuyor gaz kokusu geliyor diye. Hiç kimse kılını kıpırdatmıyor. Saat 04.00'e kadar konuşmalar oluyor. Böyle devam etti ve 07.35'te felaketi yaşadık. İntihar olabilir.
Ailesi terk etmiş bir gün önce. Çoluk çocuğu ve eşi bir gün önce evden gidiyorlar. Adam da ölü bulunuyor. Planlı olabilir. Kendisi kapıcımızdı. Bir gün önce apartmanda çöpler dahi toplanmamış. Aile içi bir tartışma yaşamışlar. O şekilde de terk ediyorlar. 3-4 aydır bizim binadaydı. Kendisinde bir tuhaf haller olduğunu hissediyordum ama böyle bir plan yapacağını bilmiyordum. Ailesiyle tartışıyor ve onlara öfkesinden muhtemelen bu planı yapıyor" dedi.
"BU EVİ YAKACAĞIM" DİYE MESAJ ATMIŞ
Patlama sonrası binadaki vatandaşların eşyalarını almaları için izin verildiği ve bazı vatandaşların ise evcil hayvanlarını da binadan çıkardığı görüldü.
Öte yandan, hasar alan apartmanda Beylikdüzü Belediyesi ekiplerinin temizleme çalışmaları devam ederken, patlama sonrası apartman önünde park halindeki zarar gören araçlar çekici yardımıyla çekilmeye başlandı.
"ZARAR ZİYANLA İLGİLİ SÜRECİ BUNDAN SONRA DEVLETİMİZİN İMKANLARIYLA TAKİP EDECEĞİZ"
Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü'nde patlamanın yaşandığı binada incelemede bulundu. Vali Gül, binanın durumuna ilişkin ön raporun hazırlanma sürecine ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:
"Bu teknik bir konu, mühendisler, teknik elemanlar çalışacaklar. Dolayısıyla da binanın statiğinde bir sıkıntı var mı, bundan sonraki süreçte ne olacak, ona bakılır. Ama biz tedbir amaçlı bir yurdumuzu ayarladık.
Vatandaşlarımız orada barınabilir. İlk gözlemsel olarak teknik arkadaşların baktığına göre statiğinde bir problem görülmüyor ama ileriki saatlerde daha iyi netleşecek. Ama barınmayla ilgili sorunumuz yok. Zarar ziyanla ilgili süreci bundan sonra devletimizin imkanlarıyla takip edeceğiz. Olayın sebebini de adliye savcılık araştırıyor."
Beylikdüzü Kaymakamı Bülent Karacan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.