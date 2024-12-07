SON DAKİKA | İstanbul Beylikdüzü'nde binadaki patlama anı kamerada
Beylikdüzü’nde 14 katlı bir binanın giriş katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Olayda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Patlama anı ise kameralara yansıdı
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