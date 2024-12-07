Video Yaşam SON DAKİKA | İstanbul Beylikdüzü'nde binadaki patlama anı kamerada
SON DAKİKA | İstanbul Beylikdüzü'nde binadaki patlama anı kamerada

SON DAKİKA | İstanbul Beylikdüzü'nde binadaki patlama anı kamerada

07.12.2024 | 09:50

Beylikdüzü’nde 14 katlı bir binanın giriş katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Olayda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Patlama anı ise kameralara yansıdı

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