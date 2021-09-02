Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan AB'ye çok net 'Afgan göçmen' mesajı: Biz bu anlayışı kabul etmeyiz
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kabil Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanması ile ilgili soruya yanıt verdi. Çavuşoğlu, "Taliban'dan ve başka ülkelerden bizimle iş birliği talebi var." dedi. Çavuşoğlu, Afgan göçmen sorunu sonrası göçmen mutabakatının güncellenmesinin gündeme gelmesi ile ilgili soruya da çok net yanıt verdi. Çavuşoğlu, "AB'nin biz para veririz bu iş çözülür anlayışından vazgeçmesi, gerçekçi çözümler üretmesi lazım." ifadelerini kullandı.