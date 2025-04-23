Çatalca’da korkutan deprem anı kamerada: Sarsıntıdan böyle kaçtılar! | Video 23.04.2025 | 14:21 İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çatalca’da bir atölyede çalışan ve kahvehanedeki vatandaşların depreme yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı. Çatalca'da ise deprem anları güvenlik kameralarına yansıdı. Ahırda bulunan hayvanlar depremde panikle kaçmaya çalıştı. Bir atölyede çalışan vatandaşların sarsıntıyla birlikle kendilerini dışarıya attıkları görüldü. Görüntülerde, depreme kahvehanede yakalanan vatandaşların ise panikle dışarıya çıktıkları anlar yer aldı.